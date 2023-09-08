В Богдановиче на год раньше открыли мост-спаситель от пробок

В городе открылся путепровод, который должен решить проблему часовых заторов на участке трассы Тюмень – Екатеринбург. Построили его всего за год.

В Богдановиче Свердловской области, известном своими пробками, запустили движение по новому путепроводу. Серьезные заторы в городе регулярно возникают из-за железнодорожного переезда, пересекающего дорогу, являющуюся частью трассы Тюмень – Екатеринбург.

Мост начали строить в сентябре 2022 г., сдать его планировалось только в 2024 г. Мост длиной 32 м (с подъездными путями более 600 м) высотой 7 м, имеет две полосы движения по 3,5 м шириной и тротуары для пешеходов.

Как заявляли власти, новый путепровод увеличит пропускную способность на Тюменском тракте в два раза, с 700 до 1400 машин в час. Стоимость моста оценивали в 324 млн руб.

Как ранее сообщал DK.RU, власти Свердловской области в этом году направят дополнительно 141,7 млн руб. четырем муниципалитетам на ремонт и строительство дорог. 63 млн руб. получит Богданович. Средства будут направлены на капитальный ремонт моста через реку Кунару на улице Степана Разина. Нижний Тагил получит на продолжение ремонта Исинского тракта 25,3 млн руб. Белоярскому городскому округу направлено 23,4 млн руб. на текущие ремонты улично-дорожной сети. Еще 30 млн руб. получит Пелым на первый этап строительства дороги к поселку Атымья.

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