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Пункты голосования в Свердловской области оснастили камерами видеонаблюдения

Пункты голосования в Свердловской области оснастили камерами видеонаблюдения
Иллюстрация: ПАО «Ростелеком»

Трансляции с них будут вестись онлайн в субботу и воскресенье. В Центре общественного наблюдения во «Дворце Молодежи» организованы два защищенных канала для трансляции с портала на видеостену.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Во время единых дней голосования 9–10 сентября на избирательных участках Екатеринбурга будут работать 125 камер видеонаблюдения. Их оператор, ПАО «Ростелеком», сообщает, что видеотрансляция для наблюдателей пройдет в онлайн-режиме 9 и 10 сентября, записи с портала будут храниться в течение трех месяцев с даты опубликования результатов.

Традиционно в этом году мы не только устанавливаем камеры на избирательных участках уральской столицы, но и обеспечиваем всей необходимой инфраструктурой Центр общественного наблюдения, который располагается во «Дворце Молодежи». Там наша команда организовала два защищенных канала связи для трансляции изображения с портала на видеостену, а также обеспечила экспертов интернетом. Ко дню голосования также заработает горячая линия, по которой избиратели и наблюдатели смогут получать консультации, — рассказал Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала компании.

Сообщается также, что в единый день голосования связисты будут работать в особом режиме, уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Специалисты оператора будут вести круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения и оказывать всю необходимую техническую поддержку работоспособности сетей.

Напомним, 9–10 сентября в регионе пройдут 11 избирательных кампаний, в том числе выборы в городскую думу Екатеринбурга. Председатель облизбиркома Елена Клименко ранее отмечала, что избиратели смогут выбрать удобный способ голосования по своему желанию — либо прийти на свой участок, либо проголосовать онлайн. Для того чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо было подать заявление через портал Госуслуг. Прием соответствующих заявлений завершился в полночь 5 сентября. Те, кто подал заявления, проголосовать лично на своем участке не смогут.

Читайте на DK.RU: Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?

Автор: Александра Клименко
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