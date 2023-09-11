В свердловское Заксобрание придет старый-новый депутат

Сразу два экс-депутата ЗССО, однофамильцы Коробейниковы, летом сложили полномочия и решили принять участие в дополнительных выборах по Ирбитскому одномандатному округу. Один из них выиграл.

Депутатом Законодательного собрания Свердловской области от Ирбитского одномандатного округа стал замгендиректора УГМК-Агро, представитель «Единой России» Алексей Коробейников. Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте облизбиркома, он набрал 22,1 тыс. голосов.

Второе место занял представитель СРЗП, исполнительный директор «Ирбит-Авто-Транс» Олег Фоминых (5,8 тыс. голосов). Третье место — экс-депутат ЗССО от КПРФ Николай Коробейников (почти 3,3 тыс. голосов).

Как уже писал DK.RU, место в ЗССО освободилось после перехода в Совет Федерации Виктора Шептия.

В июне текущего года два действующих депутата-списочника Алексей Коробейников («ЕР») и Николай Коробейников (КПРФ) сложили полномочия. Однако, если Алексей Коробейников сразу заявил, что намерен участвовать в выборах, то Николай Коробейников прекратил работу в областном парламенте по семейным обстоятельствам.

В ближайшее время результаты выборов должен утвердить облизбирком. По данным Алексея Коробейникова, явка составила 29,8%.

Как уже писал DK.RU, в минувшие выходные состоялось еще несколько избирательных кампаний. В частности, новый состав городской думы избрали жители Верхней Пышмы. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат ЗССО Алексей Свалов, из 20 мандатов 18 взяли представители «Единой России», по одному — кандидаты от КПРФ и СРЗП.

Также состоялись выборы депутатов городской думы Екатеринбурга. Как уже писал DK.RU, 10 мандатов распределят между кандидатами-списочниками, еще 25 — между победителями в одномандатных округах. По предварительным данным, «Единая Россия» может получить 28 мандатов (23 по округам и 5 по списку), ЛДПР и КПРФ по два мандата (1+1), СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди» — по одному мандату (по списку).