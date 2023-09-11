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На бывшем заводе Mazda во Владивостоке запустили производство «российских» пикапов

На бывшем заводе Mazda во Владивостоке запустили производство «российских» пикапов
Иллюстрация: Sollers

Под собственным брендом компания будет выпускать пикап — аналог китайского JAC T6. Ценник на авто начинается от 2,4 млн руб. В перспективе авто будут оснащать российским двигателем.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

Компания «Соллерс» с 11 сентября перезапустила завод во Владивостоке, где ранее собирали автомобили Mazda.  

Известно, что на площадке будет организована серийная сборка пикапов под брендом Sollers, это будет модель, аналогичная китайскому JAC T6. По данным издания, пикап будет стоить от 2,4 млн руб. за бензиновую версию и от 2,5 млн руб. с дизельным двигателем, сообщает «Коммерсант». 

В 2024 г. на предприятии начнут собирать еще один пикап, линейка моделей будет расширяться и в другие сегменты. 

Конвейер во Владивостоке не оснащен линиями для сварки и окраски, модели будут собираться с использованием локальных комплектующих: поначалу с блоком «ЭРА-Глонасс» и электроникой, а затем и с российским двигателем и автоматической коробкой передач, — добавляет собеседник издания.  

В «Соллерс» подтвердили перезапуск завода. Председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов рассказал:

Перезапуск серийного производства на заводе во Владивостоке и сохранение уникальной профессиональной команды предприятия были в числе наших главных приоритетов на этот год. Сегодня мы сделали первый шаг в новой истории развития этого индустриального актива, начав работу в сегменте пикапов, одном из самых перспективных с точки зрения потенциала роста на российском рынке. Мы рассчитываем, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока.

Напомним, что компания «Соллерс» с 2012 г. в режиме крупноузловой сборки (SKD) собирала на заводе во Владивостоке Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. На площадке также производили двигатели для моделей Mazda в Японии. Весной 2022 г. сборка прекратилась.

Проектная мощность завода — 100 тыс. машин в год, в 2021 г. выпуск составлял 29 тыс. штук.    

Сергей Удалов из «Автостата» объяснил, что «Соллерс» может полностью занять нишу производителя пикапов в России:  

Запрет Японии ввозить в РФ автомобили с двигателем от 1,9 литра также может помочь проекту «Соллерс», обеспечив дополнительный спрос на Дальнем Востоке, — добавляет он.  

Ранее DK.RU  рассказывал, что продажи новых легковых автомобилей в августе выросли в 2,6 раза. По итогам января-августа в РФ продано 606,95 тыс. легковых автомобилей, что на 41% больше, чем годом ранее. Прогноз предполагает рост продаж до 1 млн машин по итогам 2023 г. — для этого реализация в оставшиеся месяцы должна быть как раз на уровне 100 тыс. машин. При этом средняя цена нового авто в России составляет 3 млн руб.  

Автор: Екатерина Тарханова
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