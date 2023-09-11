В Европу теперь только без телефона и чемодана? Новые правила посещения Евросоюза

Еврокомиссия опубликовала интерпретацию санкционного законодательства. Теперь на таможне у россиян могут изъять личные фотокамеры, смартфоны, ноутбуки, косметику и автомобили.

Теперь въезд россиян в Еврозону еще больше осложнен, пишет Forbes. Еврокомиссия опубликовала на своем сайте новую интерпретацию санкционного законодательства для физических лиц. В ней конкретно указывается, что въезд в Еврозону для россиян не разрешен с личными смартфонами, ноутбуками, косметикой и на зарегистрированных в России автомобилях, поскольку это будет восприниматься как параллельный импорт:

Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России.

Продолжительность возможного пребывания автомобиля в ЕС «и, соответственно, таможенные процедуры, под которые он подпадает» также не имеют значения. Как пояснил РБК партнер брюссельской юридической фирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов, в этот список входят в том числе ноутбуки, смартфоны, косметика и чемоданы. Кроме того, в перечне значатся изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на соцсети путешественника, финская таможня забрала у россиянина камеру и другую фототехнику, сославшись на «поменявшиеся законы». Хотя о массовых изъятиях говорить не приходится, но что делать в такой ситуации? Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

Это действительно можно оспорить, я даже могу дать подсказку. В Европе существует три основных документа, которые регулируют всю деятельность всех евробюрократов и европейских учреждений. Третий документ — это хартия ЕС об основных правах, и там есть 21-я статья, которая запрещает любую дискриминацию. Поэтому здесь нужно говорить, что вы просто меня дискриминируете и позволяете себе расширительное толкование норм регламента 833, которые, когда их принимали, подразумевали не простой ввоз для туристических целей. Нужно, чтобы начала формироваться судебная практика, в ходе которой власти Евросоюза поймут, что они перегнули палку. Возможно, что мы получим новые разъяснения от Еврокомиссии.

Ранее россияне столкнулись с арестами личных автомобилей при попытке въехать на них в Германию. Российское посольство посоветовало не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами до прояснения ситуации. Известно уже о нескольких подобных случаях, которые произошли с гражданами России. Таможенники Германии не принимают аргументы, что автомобили — частная собственность, которая ввозится в ЕС временно, на законных основаниях и не для продажи, предупредило посольство.

Крупнейшие европейские компании, которые ушли с рынка России после начала спецоперации на Украине, потеряли порядка €100 млрд, рассказывал DK.RU. Наибольшие потери понесли предприятия Великобритании, Германии и Франции. Максимальные убытки зафиксировали нефтегазовые компании BP, Shell и Total Energies.