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Nestle передумала вкладываться в производство корма для кошек и собак в России

Nestle передумала вкладываться в производство корма для кошек и собак в России
Иллюстрация: pixabay.com

Nestle оставит без еды собак и кошек. Новый производственный завод, который анонсировали в компании, так и не откроется. Планируемый объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб.

#НОВОСТИ

Nestle передумала строить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный», заявил министр экономического развития региона Лев Решетников. 

О предполагаемой заморозке проекта «дочкой» Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в ноябре 2022 г. Планируемый объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. Завод планировалось окончательно запустить в 2024 г., а первые производственные линии должны были начать работу уже в 2023-м. Мощность фабрики оценивалась в 75 тыс. тонн кормов в год. 

На фоне ослабления рубля компания Nestle в России решила повысить отпускные цены на детское питание. Осенью подорожают заменители грудного молока NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, готовые завтраки Nesquik, Cosmostars, «Хрутка» и растворимые напитки из какао. Помимо ситуации с российской валютой, на решение корпорации повлиял рост мировых цен на какао-бобы и сахар.

Чиновник уточнил, что после получения уведомления о приостановке проекта власти области начали проработку локализации потенциальных резидентов на территории ПЛП.

Письма о грядущем повышении цен уже получили сетевые ритейлеры, а также дистрибьюторы несетевой розницы. В компании объяснили, что причиной повышения отпускных цен стало ослабление курса рубля почти на 30% с начала года и рост цен на сырье и сахар на международном рынке, писал DK.RU. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что одной из причиной для повышения отпускных цен может быть демографический фактор: рождаемость снижается, это, в свою очередь, приводит к сокращению продаж.
Автор: Андрей Широков
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