Nestle передумала вкладываться в производство корма для кошек и собак в России

Nestle оставит без еды собак и кошек. Новый производственный завод, который анонсировали в компании, так и не откроется. Планируемый объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб.

Nestle передумала строить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный», заявил министр экономического развития региона Лев Решетников.

О предполагаемой заморозке проекта «дочкой» Nestle — Nestle Purina PetCare стало известно в ноябре 2022 г. Планируемый объем инвестиций оценивался в 10 млрд руб. Завод планировалось окончательно запустить в 2024 г., а первые производственные линии должны были начать работу уже в 2023-м. Мощность фабрики оценивалась в 75 тыс. тонн кормов в год.

На фоне ослабления рубля компания Nestle в России решила повысить отпускные цены на детское питание. Осенью подорожают заменители грудного молока NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, готовые завтраки Nesquik, Cosmostars, «Хрутка» и растворимые напитки из какао. Помимо ситуации с российской валютой, на решение корпорации повлиял рост мировых цен на какао-бобы и сахар.

Чиновник уточнил, что после получения уведомления о приостановке проекта власти области начали проработку локализации потенциальных резидентов на территории ПЛП.