СОФПП готовится к выходу на Московскую биржу для расширения финансовой поддержки бизнеса

На данный момент СОФПП фиксирует 100-процентную загрузку портфеля, что ведет к очереди в ожидании одобрения займов. Привлечение дополнительных ресурсов с рынка поможет решить эту проблему.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выйдет на Московскую биржу. Таким образом, он сможет привлекать дополнительные средства на выдачу займов и поручительств малому и среднему бизнесу Свердловской области.

Выход на биржу расширит финансовые возможности института развития, позволит увеличить объемы выдаваемых займов и поручительств. Первый шаг к открытому рынку уже сделан — рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило фонду высокий рейтинг кредитоспособности — на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом, — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По данным «Эксперт РА», высокая оценка рыночных позиций фонда обусловлена высоким уровнем капитализации. Также агентство отмечает диверсифицированный портфель вложений СОФПП и низкий объем просроченной задолженности по займам бизнесу — всего 2%.

«Фонд является крупнейшим институтом развития регионального уровня инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказывая им финансовую и нефинансовую поддержку. Рейтинг фонда обусловлен высокими рыночными позициями, приемлемыми оценками достаточности и эффективности деятельности, адекватным качеством активов и портфеля поручительств», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

На данный момент СОФПП фиксирует 100-процентную загрузку портфеля, что ведет к очереди в ожидании одобрения займов. Привлечение дополнительных ресурсов с рынка поможет решить данную проблему, существенно сократив сроки рассмотрения заявок.

По состоянию на 1 сентября 2023 г., с января СОФПП выдал малому и среднему бизнесу, а также самозанятым Свердловской области 521 заем на общую сумму 1 млрд 403,9 млн руб. На текущий момент минимальная ставка по займам СОФПП составляет 6% годовых.

Кроме того, поручительства фонда на сумму более 10,5 млрд руб. позволили предпринимателям региона в этом году привлечь финансирование на сумму более 23,2 млрд руб.

Мы признательны агентству «Эксперт РА» за независимую оценку. Одна из наших основных задач — финансовая поддержка малого и среднего бизнеса региона. В последние два года мы видим серьезный рост спроса на займы и поручительства фонда. Предприниматели ищут дополнительные источники финансирования. Поэтому мы планируем расширять объемы выдачи средств. Присвоение кредитного рейтинга позволит фонду сделать следующий шаг — выйти на рынок облигаций и привлекать деньги через Московскую биржу, — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что по итогам первого полугодия 2023 г. Свердловская область заняла второе место после Москвы среди регионов по объему полученной с участием региональных гарантийных организаций (РГО) финансовой поддержки.

Напомним, ранее мы писали о проекте Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) — «ВДело». Она включена в реестр ЦБ и позволяет быстро привлекать дополнительные источники финансирования.

Подробнее в материале «Как привлечь деньги в бизнес без нервов и битвы с банками?».

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