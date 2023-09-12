Встречу с сооснователем 12 storeez выставили на аукцион. Ставка поднялась выше 1 млн руб.

Встреча будет длиться час. За это время бизнесмен поделится управленческим и предпринимательским опытом, проконсультирует по вопросам развития и проведет экскурсию по своему предприятию.

Встреча с известным екатеринбургским предпринимателем, сооснователем бренда одежды 12 storeez Иваном Хохловым выставлена на торги, пишет Е1.RU. Аукцион проходит на площадке, организующей платные встречи с известными людьми.

Отмечается, что собранные деньги пойдут на благотворительность. Желающие перенять опыт Ивана Хохлова сделали уже 12 ставок, самая высокая из них составляет 1 млн 111 тыс. руб.

За час основатель 12 storeez поделится с начинающим коллегой управленческим и предпринимательским опытом, проконсультирует его по вопросам развития и проведет экскурсию по московскому офису компании.

Иван Хохлов рассказал, что часто получает запросы на персональные бизнес-консультации, но не может уделять этому много времени. Он объяснил, почему за встречу с ним берут такие деньги.

Человек, купивший встречу на аукционе, всегда намного больше вовлечен и тщательнее готовится к встрече, нежели человек, которому встреча досталась бесплатно. Так устроен наш мозг: мы больше ценим то, за что заплатили. А то, за что заплатили большие деньги, ценим еще больше, — написал Иван в своем Instagram (социальная сеть запрещена на территории РФ).

По данным сервиса «Контур.Фокус», Ивану Хохлову принадлежит самая большая доля в 12 storeez — 33,3%. Выручка компании за прошлый год составила 7,3 млрд руб., чистый убыток — 53,1 млн руб. Он основал бренд вместе со своей бывшей супругой, дизайнером Ириной Голомаздиной и ее сестрой Мариной.

В 2021 г. Марина Голомаздина продала долю в 12% совладельцам сети Familia — Baring Vostok.

В августе 2023 г. бренд 12 storeez открыл магазин в самом большом торговом центре мира — Dubai Mall. Это первый магазин компании с уральскими корнями за пределами СНГ. Для Дубая 12 STOREEZ — новый игрок, которому предстоит формировать репутацию почти с нуля. Тем не менее, этим летом бренд планирует открыть в Дубае второй магазин, где будут женская и мужская коллекции.

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