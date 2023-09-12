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Просто о сложном. В Екатеринбурге на школьном заборе появился арт-объект об отношениях

Просто о сложном. В Екатеринбурге на школьном заборе появился арт-объект об отношениях
Иллюстрация: DK.RU

Центром сюжета стала эмоциональная связь, которая возникает между людьми. Автор раскрыла не только романтическую линию. Акция проведена с целью превратить серые стены города в произведения искусства.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Арт-объект под названием «Связь двоих» появился на заборе школы №10 и посвящен отношениям. Всего получилось около 16 сюжетов — на каждой плите забора отдельная история про дружбу, нежность, сестринство, противостояние, слияние, отношения неравных, отношения противоположностей. Автор эскиза Руслана Purpur.moon.

Просто о сложном. В Екатеринбурге на школьном заборе появился арт-объект об отношениях 1

Инициатором акции, приуроченной к 1 сентября, стала команда сотового оператора МОТИВ. Компания уже не первый год присоединяется к проекту фестиваля STENOGRAFFIA «Люди рисуют». В прошлом году горожане вместе с МОТИВ создали арт-объект «Мир» на Добролюбова, 3. «Связь двоих» — новый результат совместной работы с горожанами, который теперь находится в самом сердце Екатеринбурга.

«Люди рисуют» — это проект фестиваля STENOGRAFFIA, в рамках которого жители города объединяются и превращают серые стены в объекты уличного искусства. Когда люди сами преображают пространство, они реализуются творчески, проявляют заботу о городе и делают его ярче.

Неслучайно мы вышли рисовать на школьном заборе в День знаний. Тема, которая раскрыта в рисунках, очень актуальна в школьном возрасте. Это время, когда мы сталкиваемся с первыми трудностями во взаимоотношениях, учимся их правильно выстраивать, обретаем первых друзей, испытываем первые чувства. Мы уверены, что этот арт-объект расположен в очень правильном месте, — отмечает пресс-секретарь сотового оператора Надежда Агапова.

По ее мнению важно, что на фестивале STENOGRAFFIA встречаются работы, которые поднимают сложные вопросы или проблемы общества. После каждой акции «Люди рисуют» арт-объект необходимо довести до идеального состояния — поправить линии и доработать детали. Несмотря на то, что автор эскиза — Руслана Purpur.moon — находится в Алматы, STENOGRAFFIA не оставила мурал без корректировки. Дорабатывала арт-объект художница Саша Селфея вместе с командой волонтеров фестиваля.

Напомним, ранее мы писали про арт-объект в подземном переходе возле ТЮЗа, который называется «Оранжевый маршрут». В этой работе горожане могут узнать известные образы и символы Екатеринбурга: основателей города Татищева и Де Геннина, конструктивистские и модернистские здания.

Читайте также на DK.RU: «Это ирония над временными неудобствами»: возле ТЦ «Европа» появился необычный арт-объект

Автор: Татьяна Юстус
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