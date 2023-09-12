Кто последовал советам Еврокомиссии? Латвия запретила въезд авто из России

Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях, а электронику будут изымать. Все ли страны поддержат запрет?

Водителям автомобилей с российскими номерами предлагается воздержаться от неоднократных попыток въехать в Латвию через различные погранпункты, потому что в стране действует уголовная ответственность за несоблюдение санкций, передает Delfi. С 12 сентября Латвия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в России, машины будут конфисковывать в случае отказа лица вернуться в Россию или Белоруссию. Запрет не распространяется на грузовые машины российских компаний, которые перевозят товары через Латвию в Калининградскую область. Запрет также не коснется автомобилей с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в РФ.

Литва предупредила, что будет конфисковывать автомобили с российскими номерами при въезде в страну. МИД Финляндии заявил, что таможенные органы страны пока не будут прибегать к конфискации зарегистрированных в РФ авто. Германия сообщила, что товары, запрещенные для ввоза в ЕС из России, могут быть конфискованы, несмотря на то, что они находятся в личном пользовании въезжающего лица.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором опубликован список запрещенных к импорту вещей.

Как рассказывал DK.RU, в этот список вошли мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметика, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумагу, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Позднее в ЕК пояснили, что решение о конфискации имущества россиян таможенные службы стран ЕС принимают самостоятельно. ЕК разрешила не конфисковывать личные вещи российских туристов, даже если они запрещены для ввоза, но это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, например, автомобилях.