Для улучшения экологии в Свердловской области высадили коноплю

В расположенном в Белоярском районе агротехнопарке «Уральский» появилась карбоновая ферма. На ее территории проводят исследования по сокращению выделения углерода в атмосферу.

Ферма занимает площадь в 25 га. Она служит базой для студентов, аспирантов и научных сотрудников Уральского аграрного университета, занимающихся разработкой технологий земледелия, направленных на сокращение выделения в атмосферу углерода. Для этого, в частности, на ферме высаживают техническую коноплю, которая поглощает углерод.

Кроме того, на ферме разбит экспериментальный сад, где высажены 30 сортов яблонь, 20 сортов груш, а также более 100 сортов ягодных культур. Здесь применяются различные технологии для повышения урожайности этих культур в зоне северного земледелия. Аграрии экспериментируют с различными сортами, видами почв и удобрениями.

Напомним, что в 2022 г. компания «Рустехкон» засеяла технической коноплей 15 га в Белоярском районе. Первый урожай хранился на складах базы №65 в Каменском районе, его планировали переработать в конопляные масло, муку, клетчатку и протеин. В начале ноября на склады с проверкой неожиданно приехала полиция. Поводом стал анонимный звонок о том, что здесь хранятся наркотические вещества. Впрочем, разобравшись в ситуации, правоохранители не стали возбуждать уголовное дело.

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