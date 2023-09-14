Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на рынке ценных бумаг
В сообщении ЦБ указано, что основанием для аннулирования стало заявление банка об отказе от деятельности спецдепозитариев. Она включает контроль законности проведения операций с активами.
Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В сообщении ЦБ указано, что основанием для аннулирования лицензии стало заявление банка об отказе от нее, пишет Коммерсантъ. В августе 2022 г. Райффайзенбанк учредил «РБРУ Специализированный депозитарий». Совет директоров банка одобрил его создание в конце 2021 г., в ноябре 2022-го депозитарий получил лицензию Банка России — аналогичную той, которую ЦБ аннулировал Райффайзенбанку.
Пресс-служба Райффайзенбанка подтвердила, что отказалась от лицензии, поскольку в 2023 г. перевела всех клиентов на обслуживание в «РБРУ Специализированный депозитарий», поэтому никаких изменений в работе банка и его дочерних структур нет, сообщили в пресс-службе.
Ранее Райффайзенбанк подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию новых товарных знаков. В пресс-службе банка объяснили, что таким образом они решили обновить одно из существующих лого. Ранее Райффайзенбанку принадлежал знак R Connect — это старое название интернет-банка «Райффайзен-Онлайн».
Австрийская Raiffeisen Bank International сообщала о решении продать свой бизнес в России или вывести Райффайзенбанк из своего периметра, тогда же RBI заявила, что сократит деловую деятельность в стране. В августе глава австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI; владелец Райффайзенбанка) Йоханн Штробль сообщил, что RBI перенесла выделение российского бизнеса или его продажу на конец года.
Австрийский «Райффайзенбанк» (RBI) попытается продать российское подразделение своим же акционерам, рассказывал DK.RU. RBI активизирует шаги по выделению своего российского бизнеса в отдельную структуру на фоне растущего давления со стороны западных регуляторов с целью разорвать его связи с Москвой. Банк уже прекратил продажу валюты населению.