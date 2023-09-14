Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на рынке ценных бумаг

В сообщении ЦБ указано, что основанием для аннулирования стало заявление банка об отказе от деятельности спецдепозитариев. Она включает контроль законности проведения операций с активами.

Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В сообщении ЦБ указано, что основанием для аннулирования лицензии стало заявление банка об отказе от нее, пишет Коммерсантъ. В августе 2022 г. Райффайзенбанк учредил «РБРУ Специализированный депозитарий». Совет директоров банка одобрил его создание в конце 2021 г., в ноябре 2022-го депозитарий получил лицензию Банка России — аналогичную той, которую ЦБ аннулировал Райффайзенбанку.

Пресс-служба Райффайзенбанка подтвердила, что отказалась от лицензии, поскольку в 2023 г. перевела всех клиентов на обслуживание в «РБРУ Специализированный депозитарий», поэтому никаких изменений в работе банка и его дочерних структур нет, сообщили в пресс-службе.

Ранее Райффайзенбанк подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию новых товарных знаков. В пресс-службе банка объяснили, что таким образом они решили обновить одно из существующих лого. Ранее Райффайзенбанку принадлежал знак R Connect — это старое название интернет-банка «Райффайзен-Онлайн».

Австрийская Raiffeisen Bank International сообщала о решении продать свой бизнес в России или вывести Райффайзенбанк из своего периметра, тогда же RBI заявила, что сократит деловую деятельность в стране. В августе глава австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI; владелец Райффайзенбанка) Йоханн Штробль сообщил, что RBI перенесла выделение российского бизнеса или его продажу на конец года.