Телефон за 124 990? В России новые iPhone 15 стоят вдвое больше, чем в США

Российские ритейлеры открыли предзаказ на новые модели iPhone 15 и серии смарт-часов Apple Watch. На американском рынке новинки Apple продаются по цене от $799.

C 13 сентября российские ритейлеры открыли предзаказ на новые модели iPhone 15 и серии смарт-часов Apple Watch. Модельный ряд яблочных смартфонов сохранил уже устоявшийся вид: два базовых и два продвинутых iPhone. На американском рынке новинки Apple продаются по цене от $799. Стоимость новых iPhone 15 в России почти вдвое превысила их цену на американском рынке.

Предзаказы на смартфоны Apple открыли сразу несколько российских ритейлеров, включая «М.Видео-Эльдорадо» и МТС. На сайте «М.Видео» предзаказ на iPhone 15 можно оформить по цене от 129 999 руб, это больше $1350 по курсу на 18:12 мск 13 сентября. iPhone 15 Plus можно заказать за 139 999 руб (около $1456), iPhone 15 Pro — за 159 999 рублей (около $1664), а iPhone 15 Pro Max — за 224 999 руб (около $2340). Стоимость iPhone 15 Plus в США начинается от $899. Более продвинутые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max стоят, соответственно, от $999 и от $1199. Цены на новые смарт-часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 начинаются от $399 и $799 соответственно.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно с помощью частичной предоплаты. На Apple iPhone 15 сумма предоплаты составит 25 тыс. руб. На модели Apple Watch действует полная предоплата. Клиентам также доступна рассрочка, рассказал глава департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров:

В текущих реалиях на стоимость новинок Apple для российского рынка кроме базовой цены производителя и локальных налогов влияют курс валют, транзакционные и логистические издержки, доступность товара и предложение партнеров, российские налоги и пошлины.

Новые iPhone 15 действительно развивают и переводят на качественно другой уровень тенденции прошлых лет, заданные когда-то еще iPhone 12 и отточенные в iPhone 13. Тем не менее, эти устройства не создают ни намека на какую-либо настоящую революционность, считают эксперты. Флагманы этого года, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, получили A-чипы с постфиксом «Pro». Apple сохранила привычную шестиядерную процессорную часть, незначительно переработав архитектуру производительных ядер и, вероятно, подняв их тактовые частоты. Благодаря этому достигается скромный (10%) прирост производительности «больших» ядер, в то время как о производительности энергоэффективных ядер не было сказано практически ничего.

Теперь все модели оснащаются XDR-дисплеями с фирменным вырезом Dynamic Island. Младшие iPhone 15 и 15 Plus не получили ключевых дисплейных технологий Pro Motion (динамическая частота обновления экрана от 1 до 120 Гц) и Always-On display (экран не гаснет в режиме ожидания, отображая время и информацию) — это нужно компании, чтобы четко разделять модели.

Базовые iPhone 15 получили гораздо более серьезное обновление системы камер. Основной модуль новинок теперь, как и в случае Pro-моделей, использует 48-мегапиксельный сенсор. Важно, что это не просто «камера iPhone 14 Pro, перемещенная в iPhone 15», а новая система, использующая особенную конструкцию и систему линз.

Apple оснастила свои устройства разъемом USB-C на замену Lightning. Это, безусловно, облегчит зарядку новых устройств, позволяя использовать один кабель.

Впервые со времен iPhone 8 Plus яблочная компания оснастила свой «большой» Pro-смартфон особенным телеобъективом с пятикратным оптическим зумом (фокусное расстояние 120 мм), гибридной стабилизацией (за счет сдвига линз и матрицы), а также диафрагмой f/2.8. Обычный же iPhone 15 Pro получил телеобъектив с идентичными прошлогодним параметрами: трехкратный оптический зум (эквивалент 77 мм), оптическая стабилизация на основе сдвига линз и диафрагма f/2.8.

Коммерческий директор HOLODILNIK.RU Алексей Погудалов рассказал, что цены предварительные, поскольку сильно зависят от курса национальной валюты. Модель Pro с объемом памяти 128 ГБ будет стоить на старте в районе 140 тыс. руб., а топовая версия Pro Max с объемом памяти 256 ГБ обойдется ближе к 180 тыс. руб.

В «Яндекс.Маркете» также уже доступна опция предзаказа. По словам председателя маркетплейса, iPhone 15 Pro 256 ГБ в титановом корпусе доступен для предзаказа по цене 177 990 руб. Получить смартфон можно будет уже в начале октября. Однако количество устройств, доступных для покупки таким образом, ограничено.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», за первые восемь месяцев текущего года на российском рынке было продано порядка 18,5 млн смартфонов, что на четверть больше, чем в январе-августе 2022-го. В деньгах продажи превысили 400 млрд руб., что примерно на 10% больше год к году. Средний чек за год снизился менее чем на 15%, до 21,5 тыс. руб.

Доля Apple на российском рынке сравнялась с долей известного китайского бренда, рассказал DK.RU. В результате у обеих компаний по 9% с денежным перевесом в пользу яблочного бренда. «Наша цель по смартфонам в России — получить долю в 15% до конца года», — заявил китайский конкурент.