Уральский завод модернизировал оборудование, которое помогает новорожденным выжить

Речь об открытых реанимационных системах, которые могут использоваться для лечения новорожденных с желтухой — по статистике она возникает у 60% малышей в стране.

Уральский оптико-механический завод (входит в холдинг «Швабе» ГК «Ростех»), который специализируется в том числе на изготовлении неонатального медицинского оборудования, показал модернизированную версию открытой реанимационной системы «OPC-BONO». Она поставляется в медицинские учреждения с прошлого года. Это оборудование используется в перинатальных центрах и может применяться для лечения гипербилирубинемии (желтухи). Как отметил главный конструктор медицинских изделий УОМЗ Алексей Чупов, спрос на такое оборудование за последнее время вырос в несколько раз.

«OPC-BONO» сегодня есть в нескольких перинатальных центрах России (как региональных, так и районных) — где-то пока представлена предыдущая версия, где-то уже приобретено новое оборудование. В основном, система используется в родовых или в отделениях патологии новорожденных, где выхаживают малышей, у которых есть проблемы со здоровьем. Для того чтобы при необходимости с ребенком могли работать сразу несколько специалистов и лишний раз не брать его на руки, поверхность, на которой находится ребенок, сделали круглой, а также оснастили ее электронной системой наклона и подъема.

По словам Алексея Чупова, оборудование может применяться для нескольких задач:

Во-первых, для поддержания определенной температуры тела новорожденного. Во-вторых, для фототерапии — под воздействием синего света нейротоксическое вещество, которое скапливается в крови новорожденных, принимает форму, выводимую естественным путем. Еще одна важнейшая функция — искусственная вентиляция легких. Бывает, что при рождении легкие ребенка не расправляются — тогда доктор применяет щадящий режим искусственной вентиляции легких. Впоследствии для поддержки дыхания ребенку через специальную трубочку может подаваться заданный газовый состав с повышенной концентрацией кислорода. Эта функция может применяться как в родовом зале, так и в отделениях патологии новорожденных.

В модернизированной версии ОРС удалось заменить критически важные компоненты, с поставкой которых могут возникнуть сложности с учетом геополитической ситуации. В настоящий момент большая часть комплектующих в изделии — отечественного производства.

Проект реализован в рамках сотрудничества предприятия с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) и Уральским федеральным университетом. Как отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, он стал ярким примером успешного взаимодействия университета с индустриальным партнером:

Благодаря совместным усилиям сотрудников УОМЗ и наших ученых, удалось в сжатые сроки решить важнейшие задачи по выбору необходимых материалов и комплектующих с акцентом на технологическую независимость, решение проблемы импортозамещения. В данном медицинском оборудовании внедрены передовые технологии, это делает его очень эффективным и конкурентоспособным не только в России, но и в глобальном масштабе. Чем больше таких систем появится в российских больницах, тем большему количеству новорожденных можно будет оказать необходимую помощь.

Проект по модернизации социально значимого оборудования поддержало правительство Свердловской области. По инициативе губернатора на модернизацию медицинского неонатального оборудования из регионального бюджета было направлено 25 млн руб. Всего, по словам министра промышленности и науки области Сергея Пересторонина, из областного бюджета ежегодно выделяется 100 млн руб. на поддержку импортозамещающих проектов участников УМНОЦ.

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