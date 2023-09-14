«Почти все хотят вернуться». Итальянский бизнес хочет возобновить работу в России

Глава ассоциации итальянских предпринимателей рассказал, что товарооборот Италии и России с 2022 г. сократился на 35%, итальянские компании, которые продолжают бизнес в России, вынуждены прятаться.

Многие итальянские компании, ушедшие из России после развития ситуации вокруг Украины в 2022 г. , хотят возобновить работу на этом рынке, об этом «Ведомостям» рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини:

Почти все хотят вернуться. У нас были три компании, которые работали в отрасли нефтегаза. Это, в частности, Maire Tecnimont и Saipem, имевшие контракты на миллиарды евро. Я не думаю, что акционеры этих фирм не хотят возвращаться.

Витторио Торрембини рассказал, что российский рынок с весны 2022 г. покинуло около 10 фирм. Большинство из них были заняты в нефтегазовой отрасли:

Кроме этих фирм, которые в нефтегазе, у нас есть компания Enel, занимающаяся производством электроэнергии. Это государственная компания, которая была продана за очень низкую цену. И еще компания Leonardo, которая работает в отрасли обороны, поэтому это было решение безвозвратное.

Те компании, которые продолжают работать в России, вынуждены «прятаться», из-за чего прекратили инвестиции в производства. Речь идет, например, о производители шин Pirelli, которая ранее сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Позже появились слухи об уходе компании с российского рынка, но Торрембини их опроверг:

Pirelli продолжает работать. Они остановили инвестиции в будущие проекты, но все равно фирма продолжает работать. Очень много наших фирм, чтобы не попасть на эту охоту на ведьм, молчат, стараются спрятаться. Эта ситуация рано или поздно должна закончиться, потому что это неприятно, когда приходится прятаться.

По словам Торрембини, итальянские компании сделали крупные инвестиции в российский бизнес и «бросать на ветер их нельзя»:

Мы считаем, что фирмы, которые теряют свой сегмент рынка сейчас, теряют его навсегда. Поэтому для нас это очень тревожный сигнал.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей также рассказал, что до 24 февраля товарооборот Италии с Россией был в районе €22 млрд, сейчас он сократился на 35%. Витторио Торремби добавил, что для его страны это серьезные убытки.

Как рассказывал DK.RU, на этой неделе Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях. Латвия и Литва уже предупредили, что будут конфисковать автомобили с российской регистрацией. Витторио Торрембини считает, что подобные угрозы не более чем провокация, и Италия к ней не присоединится: