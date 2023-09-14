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Первый пошел. Екатеринбургские KFC начали менять вывески на Rostic's

Первый пошел. Екатеринбургские KFC начали менять вывески на Rostic's
Иллюстрация: Е1.RU

Ребрендинг ждет все точки в стране. Это связано с исходом иностранных компаний с российского рынка. Однако не все владельцы заведений рады таким «обновлениям».

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге в ТЦ «Карнавал» на месте KFC открылся первый ресторан сети Rostic's. Ребрендинг ждет все точки в стране. 

Меню и интерьер заведения после ребрендинга остался схожим. Больших очередей в день открытия в заведении не было, сообщает Е1.ru.

Напомним, что AmRest закрыл долгожданную сделку по продаже российского бизнеса KFC в апреле этого года. Согласно договоренностям новый владелец обязуется постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. Сумма сделки составила €100 млн. Покупателем стала ижевская компания «Смарт Сервис».

Первый магазин сети «Ростикс» открылся в Москве еще весной. Американцы оставили российским бизнесменам оборудование, но забрали технологии и название.

Однако у KFC в России было несколько сотен франчайзи, и крупнейшие владельцы точек оказались не рады новому собственнику. Их смутило, что бренда KFC в стране больше не будет, а роялти и маркетинговые сборы для них останутся прежними — 11%. Еще один нюанс: у российских франчайзи остаются действующие соглашения с Yum! Brands на использование вывески KFC.

У кого-то контракт истекает в 2023 г., а у кого-то через 10 лет. И насколько владельцы точек хотят менять название на «Ростикс», неясно. Совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов заверяет, что с решением никого не торопит. Не исключено, что в течение этих десяти лет KFC вернется на рынок — эта опция в договор купли-продажи с американской компанией включена. 

Читайте также на DK.RU: «Ростикс» знает только 20% населения»: русские владельцы KFC не хотят менять название.

Автор: Татьяна Юстус
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