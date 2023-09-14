Российские миллиардеры вернули из Европы в Россию активы на $50 млрд

С 2022 г. крупнейшие бизнесмены отказались от хранения активов в европейских юрисдикциях. Чаще всего активы переводили с Кипра, острова Джерси и из Швейцарии в Россию, ОАЭ и в Казахстан.

Богатейшие российские бизнесмены с начала конфликта на Украине вывели из Европы в Россию и дружественные ей страны активы стоимостью $50 млрд, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Одним из первых в 2022 г. из Швейцарии и Кипра в Россию семейные активы перевел миллиардер и основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев, так же поступил владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Позже свои активы из европейских стран перевел владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Владелец НЛМК Владимир Лисин перерегистрировал транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc с Кипра в Абу-Даби. Вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc переехала в Казахстан в августе.

В августе 2023 г. акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые принадлежат Игорю Шилову и Марку Курцеру, также одобрили их переезд с Кипра в Россию.

По данным издания, чаще всего бизнесмены переводили активы с Кипра, острова Джерси и Швейцарии в Россию, ОАЭ и Казахстан.

Bloomberg отмечает, что хранение активов в европейских юрисдикциях было давней традицией для российских миллиардеров. Там их привлекали «благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги». Однако сейчас у богатейших россиян практически не осталось вариантов размещения капитала за рубежом, поскольку многие персоны находятся под западными санкциями.

К репатриации активов миллиардеров подталкивают не только западные санкции, но и давление Кремля, отмечает агентство. Так, Россия приостановила действие соглашений о двойном налогообложении со многими европейскими странами и усложнила выплату дивидендов или продажу активов компаниям, которые зарегистрированы в таких юрисдикциях.

На фоне возвращения активов в Россию развиваются так называемые русские офшоры в Калининграде и Владивостоке. Только за 2023 г. туда переехало порядка 115 компаний. Так поступили, например, VK Company Limited, которая ранее сообщила о прекращении деятельности на Британских Виргинских островах и регистрации юридического лица в России. О планах переехать в Россию объявил и финансовый директор Ozon Игорь Герасимов, рассказывал DK.RU.