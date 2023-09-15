Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

Регулятор поднял ставку на 100 базисных пункта, поскольку давление на экономику остается высоким. Совсем недавно, в августе, на внеочередном заседании ЦБ повысил ставку с 8,5% до 12% годовых.

Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 г. принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. — сказано в заявлении регулятора.

Банк России надеется, что повышение ключевой ставки ускорит формирование денежно-кредитных условий, которые необходимы для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике:

Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов.

ЦБ прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 г., 0,5–1,5% в 2024 г., 1,0–2,0% в 2025 г. и 1,5–2,5% в 2026 г.

Также на заседании ЦБ пересмотрел прогнозы по инфляции:

По итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год.

Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, отмечает ЦБ. Банк России сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. При этом целесообразность дальнейшего повышения ставки будет обсуждаться на ближайших заседаниях.

Добавим, что следующее заседание ЦБ состоится 27 октября 2023 г.

Напомним, что 15 августа ЦБ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых из-за значительного ослабления рубля.

Как рассказывал DK.RU, ранее Министерство экономического развития изменило прогноз по инфляции в 2023 г. с 5,3% до 7,5%.