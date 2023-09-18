Избранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный список
В новом созыве думы будут работать 35 депутатов из шести партий — помимо «Единой России», получившей большинство голосов, это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко» и «Новые люди».
Предварительные итоги выборов нового состава Екатеринбургской городской думы подвели еще на прошлой неделе. Но только сегодня озвучили окончательный список депутатов — на торжественной церемонии вручения мандатов в Доме Севастьянова Как уже писал DK.RU, пауза была связана с тем, что лидеры партийных списков, которые не претендовали на мандат, должны были передать его следующему по списку.
Так, в новом составе городской думы будет 35 депутатов: 25 были избраны по одномандатным округам, еще 10 — по спискам.
Напутствовать избранных депутатов пришли заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, вице-губернатор Олег Чемезов, председатель ЗССО Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Так, например, Олег Чемезов отметил, что выборы прошли спокойно, с небольшим количеством жалоб:
Почти в каждом округе была серьезная политическая борьба. Благодарен, что ее удалось максимально удержать в правовом поле. Сегодня нужно найти в себе силы и забыть о том, что боролись против своих коллег: ваши противники могут стать вашими союзниками. Чтобы Екатеринбург достиг бюджета в 100 млрд руб., необходима слаженная работа.
В свою очередь Алексей Орлов отметил, что результаты выборов ни у кого не вызывают сомнений:
В частности, более легитимными выборы сделал механизм дистанционного электронного голосования, который применялся в Екатеринбурге впервые. Да, кто-то скажет, что явка в 21% — невысокая. Но на выборы пришли те люди, которые хотят изменений, и они отдали свой голос за партию власти.
В новом созыве гордумы представлять «Единую Россию» будут 27 депутатов:
- Михаил Матвеев,
- Станислав Киселев,
- Дмитрий Сторожилов,
- Татьяна Вяткина,
- Алексей Смирнов,
- Александр Колесников,
- Алексей Мещеряков,
- Александр Альшевских,
- Анна Гурарий,
- Артур Зиганшин,
- Владимир Крицкий,
- Виталий Чачин,
- Александра Журавлева,
- Павел Пустозеров,
- Михаил Вечкензин,
- Алексей Шестаков,
- Владислав Овчинников,
- Игорь Володин,
- Алексей Вихарев,
- Марина Харитонова,
- Дмитрий Сергин,
- Елена Бондаренко,
- Сергей Павленко,
- Тимофей Жуков,
- Анастасия Немец,
- Илья Бондарев.
Предполагается, что еще один мандат должен получить Антон Швалев.
Уже известно, что руководителем фракции ЕР в будет Алексей Вихарев. Прошлый руководитель фракции Ира Овчинникова в новый созыв думы не прошла.
ЛДПР в думе будет представлять сразу три депутата:
- Дмитрий Николаев,
- Николай Вахрушев,
- Ксения Лещенко.
От КПРФ в новый созыв прошли два представителя:
- Виктор Сомиков,
- Виктория Ивачева.
От «Новых людей» в думу прошел Сергей Козлов, от «Яблока» — Константин Киселев, от СРЗП — Денис Хованцев.
Первое заседание гордумы нового созыва пройдет завтра, 19 сентября. На нем депутаты изберут председателя ЕГД и его заместителей. Как уже писал DK.RU, основным претендентом на этот пост считается Анна Гурарий — ранее ее кандидатуру кадровой комиссии МКС «Единой России» по УрФО представил мэр Алексей Орлов.