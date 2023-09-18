Избранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный список

В новом созыве думы будут работать 35 депутатов из шести партий — помимо «Единой России», получившей большинство голосов, это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко» и «Новые люди».

Предварительные итоги выборов нового состава Екатеринбургской городской думы подвели еще на прошлой неделе. Но только сегодня озвучили окончательный список депутатов — на торжественной церемонии вручения мандатов в Доме Севастьянова Как уже писал DK.RU, пауза была связана с тем, что лидеры партийных списков, которые не претендовали на мандат, должны были передать его следующему по списку.

Так, в новом составе городской думы будет 35 депутатов: 25 были избраны по одномандатным округам, еще 10 — по спискам.

Напутствовать избранных депутатов пришли заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, вице-губернатор Олег Чемезов, председатель ЗССО Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Так, например, Олег Чемезов отметил, что выборы прошли спокойно, с небольшим количеством жалоб:

Почти в каждом округе была серьезная политическая борьба. Благодарен, что ее удалось максимально удержать в правовом поле. Сегодня нужно найти в себе силы и забыть о том, что боролись против своих коллег: ваши противники могут стать вашими союзниками. Чтобы Екатеринбург достиг бюджета в 100 млрд руб., необходима слаженная работа.

В свою очередь Алексей Орлов отметил, что результаты выборов ни у кого не вызывают сомнений:

В частности, более легитимными выборы сделал механизм дистанционного электронного голосования, который применялся в Екатеринбурге впервые. Да, кто-то скажет, что явка в 21% — невысокая. Но на выборы пришли те люди, которые хотят изменений, и они отдали свой голос за партию власти.

В новом созыве гордумы представлять «Единую Россию» будут 27 депутатов:

Михаил Матвеев,

Станислав Киселев,

Дмитрий Сторожилов,

Татьяна Вяткина,

Алексей Смирнов,

Александр Колесников,

Алексей Мещеряков,

Александр Альшевских,

Анна Гурарий,

Артур Зиганшин,

Владимир Крицкий,

Виталий Чачин,

Александра Журавлева,

Павел Пустозеров,

Михаил Вечкензин,

Алексей Шестаков,

Владислав Овчинников,

Игорь Володин,

Алексей Вихарев,

Марина Харитонова,

Дмитрий Сергин,

Елена Бондаренко,

Сергей Павленко,

Тимофей Жуков,

Анастасия Немец,

Илья Бондарев.

Предполагается, что еще один мандат должен получить Антон Швалев.

Уже известно, что руководителем фракции ЕР в будет Алексей Вихарев. Прошлый руководитель фракции Ира Овчинникова в новый созыв думы не прошла.

ЛДПР в думе будет представлять сразу три депутата:

Дмитрий Николаев,

Николай Вахрушев,

Ксения Лещенко.

От КПРФ в новый созыв прошли два представителя:

Виктор Сомиков,

Виктория Ивачева.

От «Новых людей» в думу прошел Сергей Козлов, от «Яблока» — Константин Киселев, от СРЗП — Денис Хованцев.

Первое заседание гордумы нового созыва пройдет завтра, 19 сентября. На нем депутаты изберут председателя ЕГД и его заместителей. Как уже писал DK.RU, основным претендентом на этот пост считается Анна Гурарий — ранее ее кандидатуру кадровой комиссии МКС «Единой России» по УрФО представил мэр Алексей Орлов.