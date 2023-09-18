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Избранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный список

Избранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный список
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В новом созыве думы будут работать 35 депутатов из шести партий — помимо «Единой России», получившей большинство голосов, это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко» и «Новые люди».

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Предварительные итоги выборов нового состава Екатеринбургской городской думы подвели еще на прошлой неделе. Но только сегодня озвучили окончательный список депутатов — на торжественной церемонии вручения мандатов в Доме Севастьянова Как уже писал DK.RU, пауза была связана с тем, что лидеры партийных списков, которые не претендовали на мандат, должны были передать его следующему по списку. 

Так, в новом составе городской думы будет 35 депутатов: 25 были избраны по одномандатным округам, еще 10 — по спискам.

 

Напутствовать избранных депутатов пришли заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, вице-губернатор Олег Чемезов, председатель ЗССО Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 

Так, например, Олег Чемезов отметил, что выборы прошли спокойно, с небольшим количеством жалоб:

Почти в каждом округе была серьезная политическая борьба. Благодарен, что ее удалось максимально удержать в правовом поле. Сегодня нужно найти в себе силы и забыть о том, что боролись против своих коллег: ваши противники могут стать вашими союзниками. Чтобы Екатеринбург достиг бюджета в 100 млрд руб., необходима слаженная работа.

В свою очередь Алексей Орлов отметил, что результаты выборов ни у кого не вызывают сомнений:

В частности, более легитимными выборы сделал механизм дистанционного электронного голосования, который применялся в Екатеринбурге впервые. Да, кто-то скажет, что явка в 21% — невысокая. Но на выборы пришли те люди, которые хотят изменений, и они отдали свой голос за партию власти.

В новом созыве гордумы представлять «Единую Россию» будут 27 депутатов:

  • Михаил Матвеев,
  • Станислав Киселев,
  • Дмитрий Сторожилов,
  • Татьяна Вяткина,
  • Алексей Смирнов,
  • Александр Колесников,
  • Алексей Мещеряков,
  • Александр Альшевских,
  • Анна Гурарий,
  • Артур Зиганшин,
  • Владимир Крицкий,
  • Виталий Чачин, 
  • Александра Журавлева,
  • Павел Пустозеров,
  • Михаил Вечкензин,
  • Алексей Шестаков,
  • Владислав Овчинников,
  • Игорь Володин,
  • Алексей Вихарев,
  • Марина Харитонова,
  • Дмитрий Сергин,
  • Елена Бондаренко,
  • Сергей Павленко, 
  • Тимофей Жуков,
  • Анастасия Немец, 
  • Илья Бондарев. 

Предполагается, что еще один мандат должен получить Антон Швалев.

Уже известно, что руководителем фракции ЕР в будет Алексей Вихарев. Прошлый руководитель фракции Ира Овчинникова в новый созыв думы не прошла. 

ЛДПР в думе будет представлять сразу три депутата: 

  • Дмитрий Николаев, 
  • Николай Вахрушев, 
  • Ксения Лещенко. 

От КПРФ в новый созыв прошли два представителя:

  • Виктор Сомиков, 
  • Виктория Ивачева.

От «Новых людей» в думу прошел Сергей Козлов, от «Яблока» — Константин Киселев, от СРЗП — Денис Хованцев

Первое заседание гордумы нового созыва пройдет завтра, 19 сентября. На нем депутаты изберут председателя ЕГД и его заместителей. Как уже писал DK.RU, основным претендентом на этот пост считается Анна Гурарий — ранее ее кандидатуру кадровой комиссии МКС «Единой России» по УрФО представил мэр Алексей Орлов.

Автор: Елизавета Порошина
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