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В Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатления

В Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатления
Иллюстрация: Предоставлено bonodono

Директор bonodono считает, что рынок онлайн-сервисов в сфере туризма, досуга и развлечений сейчас стремительно развивается, а такие компании помогают бизнесу повысить свою узнаваемость.

#ДОСУГ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге открылся филиал и пункт выдачи заказов маркетплейса подарков bonodono, который позиционирует себя как один из ведущих федеральных игроков на рынке подарков-впечатлений. Компания представлена филиалами в 12 городах России.

Фактически компания работает по модели агрегатора, предлагая сертификаты на посещение мастер-классов, досуговых площадок, салонов красоты, детских центров, ресторанов и т.д. Как сообщили DK.RU, в каждом городе присутствия к онлайн-площадке подключается от 100 до 300 партнеров — всего на текущий момент с bonodono сотрудничает более 1,5 тыс компаний, предоставляющих услуги в разных регионах страны.

По словам директора маркетплейса Яны Торчевской, в последние два года развитие рынка онлайн-сервисов в сфере туризма, досуга и развлечений объясняется несколькими причинами:

Во-первых, опережающим ростом интернет-торговли, перераспределением покупательского трафика в пользу онлайн-каналов продаж. В-вторых, быстрым развитием рынка мастер-классов и разнообразных услуг, что было поддержано и на законодательном уровне — введением статуса самозанятого. В-третьих, изменениями в потребительском поведении: молодое поколение готово больше внимания уделять себе и своим увлечениям, является активным пользователем новых сервисов.

Добавим, что в настоящий момент в Екатеринбурге уже работает несколько таких агрегаторов, например — сервис F911.ru. А до недавнего времени популярным был сервис Dari66 — в мае стало известно, что компания закрылась. Как писал E1.ru, владелица бизнеса объявила себя банкротом.

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Автор: Елизавета Порошина
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