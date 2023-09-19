Знаменитая екатеринбургская «Майская прогулка» наконец-то состоялась. В сентябре

Ее пришлось перенести из-за противопожарного режима. Согласно данным регистрации, в этот раз организованно погуляли 7250 человек. При этом самый большой отрезок — 50 км — осилили только 522 человека.

В этом году очередная «Майская прогулка» с 20-летней историей состоялась 17 сентября. Старт располагался в сквере им. Александра Канделя. Согласно данным регистрации, в этом году вышло гулять 7250 уральцев. Первые участники начали прогулку в 7 утра. Самых последних организаторы встречали на финише в 20.00.

Пять маршрутов прогулки проходили в черте ЕКАД, а самый короткий маршрут — «Исетский променад» протяженностью 10 км — не выходил за пределы центра города. Кстати, его прошли 2 582 участника. Второй маршрут — «Солнечный» на 20 км — прошли 2 486 человек. Маршрут на 30 км одолели 1 330 участников, на 40 км — 330. Пройти самый длинный маршрут — «Классика» на 50 км — отважились 522 человека. Самым юным участником прогулки стал годовалый ребёнок, самым старшим — 82-летняя женщина.

Несмотря на то, что нашу Майскую прогулку пришлось перенести на сентябрь из-за действующего особого противопожарного режима, большинство участников не отменили свои регистрации и пришли на мероприятие. Мы благодарим каждого, кто провел с нами свой выходной и пополнил коллекцию значков юбилейным. С нетерпением ждем всех в следующем году испытать себя! — отметил основатель прогулки Виктор Гроховский.

Отметим, что на старте не обошлось без полезных занятий. Вместе с ведущим участники делали зарядку, чтобы разогреться перед прогулкой, а еще сдавали вторсырье на переработку. Партнеры «Майской прогулки» собирали электронику, пластик, лампочки, батарейки и макулатуру. На третьем КП сдавали нормы ГТО и была организована посадка леса. А на финише всех участников традиционно ждали чай с пряниками, вручение значка и нововведение этого года — отправка эксклюзивной открытки, выпущенной Почтой России в честь юбилея спортивного мероприятия.

Напомним, недавно мы рассказывали о пешей прогулке длинной 500 км. Путешественница из Миасса Оксана Лыткина решила пройти в одиночку по промаркированной части БУТ от Зюраткуля до Нижнего Тагила. Первые 30 км пути она уже преодолела.

Ранее мы писали о том, что путешественник из Уфы Олег Чегодаев совершил уникальную экспедицию: прошел весь Урал с юга на север пешком в одиночку. Экспедиция стартовала 1 мая 2022 г. За 109 дней он преодолел 3286 км. В день приходилось оставлять за спиной по 20, а иногда и по 50 км пути.

Начальная точка маршрута — урочище Долгие горы в Оренбургской области, конечная — гора Константинов Камень, за которой остается лишь 20 км тундры и Карское море.

Источник фото: фотоотчет в группе Майской прогулки во ВКонтакте

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