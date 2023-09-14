500 км за 21 день. У Большой уральской тропы появился новый амбассадор

Путешественница из Миасса Оксана Лыткина решила пройти в одиночку по промаркированной части БУТ от Зюраткуля до Нижнего Тагила. Первые 30 км пути она уже преодолела.

Амбассадор соло путешествий Оксана Лыткина вышла на Большую уральскую тропу. Впереди у нее более 500 км от Зюраткуля до Нижнего Тагила. Если она совершит этот рывок, она будет первой, кто покорит весь маркированный маршрут Большой уральской тропы.

Сейчас у нее за плечами уже 30 км из 500 намеченных. Она прошла их по Челябинской области, часть пути шагала практически босиком. Оксана не взяла в поход сапоги, хотя ей советовали. В первый день ей пришлось совершить заплыв по реке с рюкзаком на спине и подъем на Уреньгу.

«Первый километр едва ползла между потоками ручьев. В конце концов попытки найти обход потерпели фиаско и я зашлепала в кроссовках по воде. Без сапог здесь нечего делать. Каждые пять минут подавала зверям знак, что я здесь есть. На очередной мой свист выскочила косуля и грациозно пролетела мимо. Хорошо, что есть солнце, подумала я в очередной раз выжимая носки, а тебе говорили - возьми САПОГИ. А чтобы дорога перестала быть томной ближе к Казанам уставшего путника ждут переправы. Притоки Куваша широкие, с порогами, течение сильное, глубина 1,1 метра примерно. Пришлось раздеться, упаковать все в гермомешки и помолясь... Надо было видеть мое лицо, когда преодолев шумящий поток, я обнаружила, что на карте меня ждут ещё как минимум два. Но они оказались детским лепетом, по сравнению с этой переправой…», — рассказала Оксана в своих социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что путешественник из Уфы Олег Чегодаев совершил уникальную экспедицию: прошел весь Урал с юга на север пешком в одиночку. Экспедиция стартовала 1 мая 2022 г. За 109 дней он преодолел 3286 км. В день приходилось оставлять за спиной по 20, а иногда и по 50 км пути.

Начальная точка маршрута — урочище Долгие горы в Оренбургской области, конечная — гора Константинов Камень, за которой остается лишь 20 км тундры и Карское море.

Однако напомним, что создатели проекта «Большая уральская тропа» задумали его не только как трек для опытных туристов, но и как возможность для путешествий семьей с детьми.

«Необязательно быть лосем, богатырем или гигантом туризма, чтобы пройти этот маршрут. Его можно пройти участками, растянув удовольствие на годы. Можно приезжать в выходные и гулять по Большой уральской тропе с семьей. Можно гордиться тем, что ты уже 15 лет идешь по этой тропе и планируешь идти еще столько же», - эту мысль озвучила Светлана Логинова, автор путеводителя по БУТ.

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