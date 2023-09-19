«Это наговор». Директор школы №22 заявил, что конфликт в школе раздут кем-то из родителей

Он рассказал, сколько учителей покинуло свой пост и по каким причинам. Что касается обвинений в хамстве в отношении учителей, он заявил, что это «на 90% наговор и на 10% — преувеличение».

Илья Смирнов, директор школы №22, которая прославилась массовым исходом педагогов, встретился с журналистами. По его словам, уволившихся не 20, а 12, из них одна преподавательница ушла в декретный отпуск, а четверо на пенсию. Сейчас, по словам директора, кадровых проблем в школе нет. Штат укомплектован. Об этом сообщает РИА «Новый день».

На прошлой неделе десятки родителей пришли к зданию школы с требованием встретится с директором. Их не устраивало, что в школе не ведутся некоторые предметы. На открытую манифестацию родители собрались по причине того, что не могли встретиться с директором лично в кабинете. После чего конфликт получил огласку в СМИ и вызвал общественный резонанс. В итоге Илья Смирнов встретился с журналистами и ответил на их вопросы.

Сколько человек уволилось и почему?

— Из школы за лето ушло 12 учителей: одна в отпуск по уходу за ребенком, четыре пенсионера ушли на заслуженный отдых, еще один переехал в другую страну. За лето были приняты 9 новых педагогов, из которых четыре — молодые специалисты и пять — стажисты. Доукомплектование штата проходило в течение сентября, потому что некоторые педагоги приняли решение об увольнении накануне начала учебного года.

Хамил ли директор сотрудникам?

В разговоре со СМИ родители объяснили массовый уход учителей хамством директора. Но он сам с таким обвинением не согласен.

— Мои двери всегда открыты. Мой коллектив об этом знает. Я работаю при открытой двери, ко мне коллеги заходят и задают вопросы, я стараюсь ответить, если могу. А разговоры по-хамски? Я могу сказать, что опровергаю эту информацию. 90% — наговор, а 10% — преувеличение», — сказал Илья Смирнов, цитата по РИА «Новый день».

Напомним, что накануне стало известно, что в Екатеринбургской школе №22 произошло массовое увольнение учителей. Учащиеся с начала сентября остались без биологии, русского языка, химии и других предметов. По словам родителей, это произошло из-за директора Ильи Смирнова, назначенного на должность в октябре 2022 г. Педагоги, проработавшие в школе десятки лет, жаловались на хамское отношение к себе с его стороны.

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