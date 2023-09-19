Конструктивистские кружки завода «Фарфор Сысерти» раскупили за три часа

Вчера поступили в продажу дизайнерские кружки Сысертского фарфорового завода, посвященные 300-летию Екатеринбурга. Сейчас их уже нет в продаже. Самой популярной стала кружка, посвященная Белой башне.

Вчера, 18 сентября, в продажу поступил тираж фарфоровых конструктивистских кружек из Лаборатории «Антихрупкость». За три часа покупатели разобрали все доступные к заказу изделия.

Серия называется «Фрагменты». В ней пять кружек, каждая из которых является визуальным гимном конструктивистским легендам Екатеринбурга – Гостинице Исеть, Динамо, Главпочтамту, Белой башне, Дому печати.

Это кружки с минималистичным графичным черно-белым паттерном с четким и повторяющимся ритмом, а еще это знаковые изделия, разработанные к 300-летию Екатеринбурга.

Екатеринбург — столица конструктивизма. Еще одно подтверждение этому мы получили через живой отклик покупателей конструктивистских кружек. Важно уметь работать с брендом территории и транслировать локальную культуру через предметы искусства. Именно это наша команда и сделала с помощью серии «Фрагменты». Получился успешный кейс, который показал, что спрос на такого рода работы определенно есть, особенно в контексте юбилея города, — отметила арт-директор фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Алина Айфо Рахматулина.

К разработчикам уже начали поступать заявки от екатеринбургских музеев, культурных площадок и магазинов, которые хотят стать точками дистрибуции для этих изделий. Серия кружек является результатом совместной работы Лаборатории «Антихрупкость» и завода «Фарфор Сысерти». Весь тираж был изготовлен силами завода. Его фарфор славится своей тонкостью, прочностью, прозрачностью и белизной.

Для воплощения в жизнь идеи конструктивистских кружек удалось оперативно разработать новую форму, настроить процессы быстрого тестирования дизайнерского изделия. Обычно это очень трудоемкий и долгий технологический процесс. «Фарфор Сысерти» полностью произведет лимитированную партию за месяц.

Напомним, мы анонсировали выпуск сысертских конструктивистских кружек. Проект был реализован креативным кластером «На Заводе». Автор кружек, экс-руководитель отдела коммуникаций и дизайна интерьера IKEA Федор Колпаков.

Читайте также на DK.RU: «Видим возможности для импортозамещения»: Сысертский фарфоровый завод превратят в кластер.