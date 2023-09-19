Дочка ВТБ теряет активы на €80,7 млн. Банк пытался оспорить санкции в суде

ВТБ через суд пытается вернуть деньги вкладчиков. Ввод западных санкций в апреле 2022 г. и утрату европейского филиала VTB Bank Europe глава банка Андрей Костин назвал кражей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга арестовал ценные бумаги дочерней структуры банка ВТБ в Европе на сумму больше €80,7 млн, пишет Forbes со ссылкой на представителей банка. Об иске ВТБ к своей бывшей «дочке» на почти €113 млн стало известно накануне. ВТБ решил взыскать с VTB Bank Europe средства, зависшие на его корреспондентском счете в евро и заблокированные после введения санкций против банка. По словам представителя ВТБ, это были «в первую очередь деньги не столько ВТБ, сколько его клиентов»:

Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Bank Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Bank Europe, открытом в депозитарии ВТБ. Стоимость ценных бумаг составляет более €80,7 млн.

Предметом иска стали требования о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA). ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe SE в апреле 2022 г. после введения против российского банка санкций ЕС. После того как ВТБ потерял контроль над дочерней структурой, VTB Bank Europe попытался вывести свои ценные бумаги на общую сумму более €60 млн за рубеж:

Все вышеуказанные действия VTB Bank Europe, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера VTB Bank Europe и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ, — заявили в пресс-службе ВТБ.

ВТБ не раскрывал ущерб от потери «дочки», но в апреле 2023 г. из отчета банка стало известно, что в совокупности 209 млрд руб. убытков пришлось на франкфуртское отделение VTB Bank Europe и лондонский VTB Capital. После утраты контроля над VTB Bank Europe SE глава банка Андрей Костин назвал отстранение от управления активами на Западе кражей. Немецкий регулятор в апреле этого года начал процесс ликвидации VTB Bank Europe.

Весной глава ВТБ Андрей Костин дал большое интервью, в котором рассказал про новую стратегию развития банка, про настроение российских бизнесменов, попавших под санкции, про огромные финансовые дыры в ОСК, которая перешла под контроль банка в этом году, и, конечно, про падение рубля. Часть его прогнозов, например, о повышении ключевой ставки, уже сбылась, писал DK.RU.