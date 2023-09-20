COVID-19 возвращается? На Среднем Урале снова растет число заболевших

Количество новых случаев, выявленных за неделю, увеличилось почти на 60%. В больницах — снова масочный режим, а некоторые даже вводят карантин. Когда ждем вакцину?

В Свердловской области снова растет заболеваемость коронавирусом. Как сообщается на сайте «Стопкоронавирус». В общефедеральном рейтинге наш регион оказался на четвертом месте по числу заболевших — после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

За период с 4 по 10 сентября было выявлено 194 новых случая COVID-19, а на прошлой неделе, с 11 по 17 сентября — 310 случаев, что почти на 60% больше. Как пишет Justmedia.ru, 65 заболевших коронавирусом на прошлой неделе были госпитализированы, два человека скончались.

В больницах региона просят пациентов носить маски. А ГКБ №40 с 18 сентября объявила карантин — по данным Ura.ru, в отделения перестали пускать родственников госпитализированных.

Как заявили в областном минздраве, прививать от коронавируса в регионе начнут в октябре — после того, как в больницы поступит вакцина. Она будет предназначена для людей, входящих в группу риска — тех, кто ранее не был привит от COVID-19 и не болел им, граждан старше 60 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами.

Параллельно в регионе растет и заболеваемость ОРВИ — за прошлую неделю зафиксировали более 41,6 тыс. новых случаев (почти в два раза больше, чем неделей ранее). Среди заболевших 70% — дети.

А в минувшие выходные в торговых центрах Екатеринбурге началась бесплатная вакцинация против гриппа, куда могут прийти все желающие старше 18 лет вне зависимости от места прописки. Пункты вакцинации организованы в «Гринвиче» (работает по средам с 14:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 15:00), в «Меге», VEER Mall, «Кировском» и «Дирижабле» (работают по субботам с 10:00 до 14:00-16:00 в зависимости от ТЦ).

Читайте также на DK.RU:

Глава ВОЗ сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен во всем мире. Считаем жертвы

Эффект от пандемии COVID-19: число пенсионеров в России резко сократилось всего за полгода