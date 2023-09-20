Власти опять ввели масочный режим. Пока — только в некоторых регионах

За прошедшую неделю заболеваемость инфекциями выросла на 48%, до 11,5 тыс. случаев, при этом почти на четверть увеличилось число госпитализированных россиян. Среди инфекций фигурирует COVID-19.

Власти нескольких регионов объявили о возобновлении масочного режима, пишет Коммерсантъ. На этот раз он призван остановить распространение не только коронавируса, но и ОРВИ. Первыми такой возможностью воспользовались сотрудники правительства России. В Белом доме «из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 ввели обязательное ношение масок и напомнили о важности использования антисептиков для рук. В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Новый штамм COVID-19 «пирола» был зарегистрирован в мире недавно, рассказывал DK.RU. Первые случаи заражения штаммом коронавируса BA.2.86 «пирола» выявлены в августе 2023 г. Новый, более заразный штамм, выявлен в более чем десяти странах, среди них Великобритания, США, Дания, Израиль, Швейцария. ВОЗ включила BA.2.86 в список вариантов коронавируса, находящихся под наблюдением (VUM, variant under monitoring). Предположительно у «пиролы» есть более 30 мутаций. Эта особенность позволяет вирусу обходить антитела, выработанные организмом ранее. По этой же причине эффективность вакцин против штамма будет ниже.

Роспотребнадзор заявил, что пока не планирует вводить в России полноценный масочный режим из-за коронавируса, несмотря на то, что за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 48%, до 11,5 тыс. случаев. Доля госпитализированных за то же время увеличилась на 20%:

В осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул — и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями.

Впрочем, санитарная служба уточнила, что в отдельных учреждениях могут вводиться ограничения локального характера на определенный период.

Надевать маску из-за всплеска инфекций уже советуют в Тюмени. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что в больницы региона вернут обязательное ношение индивидуальных средств защиты. В Саратовской области носить маски должен только медперсонал больниц. Минздрав Пермского края рекомендовал главврачам поликлиник и больниц ввести в медицинских учреждениях масочный режим, чтобы «избежать масштабной эпидемии ОРВИ и коронавируса».

Власти ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом также решили вернуть во все больницы региона необходимость носить маски. Кроме того, они ввели измерение температуры тела на входе в учреждения и обработку рук антисептическими препаратами. Меры объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации: по данным управления Роспотребнадзора по Югре, у них за последнюю неделю зарегистрировано 162 случая COVID-19.

В Санкт-Петербурге действует лишь одно антикоронавирусное ограничение: в конце августа губернатор Александр Беглов продлил запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования. Обязательное ношение масок в общественных местах отменили еще в мае прошлого года. Тем временем число заболевших COVID-19 жителей Петербурга за неделю с 11 по 17 сентября увеличилось почти в два раза: с 638 (4–10 сентября) до 1130 человек.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут добавляет, что новые штаммы коронавируса действительно более заразны, чем это было в начале пандемии, но при этом и менее опасны:

Тем не менее, если не соблюдать меры предосторожности, заболеваемость будет нарастать стремительно и вызовет опасность для людей с хроническими болезнями, которые всегда более уязвимы к вирусным инфекциям. Ситуация с пандемией показала эффективность мер нефармацевтического воздействия — масочного режима, социального дистанцирования, мытья и обработки рук. Эти меры действительно снижают заболеваемость респираторными инфекциями. Подтверждение тому — в первый год пандемии коронавируса другие вирусные инфекции, включая грипп, существенно снизили свою частоту, заболеваемость ими значительно снизилась. Поэтому в период эпидемического подъема введение масочного режима было бы оправданно. Кроме того, думаю, что меры личной гигиены и предосторожности уже должны войти в практику людей на уровне здравого смысла

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов говорит, что сезон передачи респираторных инфекций в России начинается «ожидаемо». Поэтому решение некоторых регионов вернуть обязательное ношение масок в больницах он называет «абсолютно оправданным». Маска позволяет сократить случаи передачи инфекции — если ее носит и медицинский персонал, и пациенты, уточняет врач.