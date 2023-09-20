Экскурсия к атомной бомбе. На Урале впервые запустили туры на местный атомный объект

Посетителей ждут старые полуразрушенные здания – в советские времена здесь были санаторий НКВД, военный госпиталь, секретная лаборатория и легенды атомной отрасли.

Команда Уральской индустриальной биеннале современного искусства организовала экскурсии в поселок Сокол, основанный на берегу озера Сунгуль. В разные годы здесь располагались санаторий НКВД, военный госпиталь, секретная Лаборатория Б, выполнявшая радиационно-биологические исследования. Об этом сообщает Квартал Миллионеров.

В этом году команда биеннале создала специальный аудио-спектакль «Сунгуль. Повесть о прошлом», посвященный этой лаборатории и основанный на мемуарах сотрудницы Лаборатории Б — Аргенты. Она приехала сюда в свои 23 года, чтобы, по ее словам, «уже создать атомную бомбу». Кстати, Аргента до сих пор жива, ей 94 года. Авторы спектакля, когда собирали материал, приезжали к ней на интервью.

Интересно то, что биеннале запустили этот спектакль на фоне мировой премьеры «Опенгеймера». Приехав в Сокол, можно сравнить, как там и тут мифологизируют создание атомных бомб.

Биеннале не первый год обращается к теме первого атомного проекта на Урале. Два года назад на территории бывшего общежития для сотрудников Лаборатории Б художник Павел Отдельнов сделал свой исследовательский проект про развитие атомной промышленности на Урале «Звенящий след». Выставка действует и сегодня, водит по ней владелец этого здания Алексей Липатников.

Он когда-то купил это здание с партнерами, чтобы развивать тут туристический бизнес. Партнеры его кинули, а Алексей теперь «вывозит» туризм сам и коллабится с современным искусством. Говорят, что больше, чем у него, легенд про Сокол и эту лабораторию ни у кого нет. Те, кто был как-то связан с той историей, едут сюда и делятся с ним тем, что знают. На экскурсию можно отправиться не только из Екатеринбурга, но и из Челябинска.

Напомним еще об одном туристическом проекте — ландшафтно-руинированном парке из 27 исторических объектов. Создатель парка URALRUIN — Артур Ларионов, руководитель Архитектурного бюро FISH. В рамках данного проекта уже сейчас проводятся экспедиции к полуразрушенным храмам. Протяженность тропы, соединяющей объекты, примерно 120 км. Предположительно она пройдет по старой заводской дороге вдоль берега реки Исеть.

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