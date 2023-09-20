Свердловские власти помогут манси развивать бизнес

Одно из предложений чиновников – помочь коренному народу севера Свердловской области организовывать бизнес через механизмы налога на профессиональный доход и заключения соцконтракта.

Свердловские власти обсудили с представителями коренного народа Урала – манси перспективные направления для запуска собственного бизнеса. На встрече с манси 20 сентября присутствовали министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, глава Ивдельского городского округа Владимир Михель, представители бизнеса и общественных организаций. Об этом сообщает Департамент информационной политики губернатора.

В настоящее время в Ивдельском городском округе 138 человек — представителей коренного народа севера.

Мы планируем активно помогать им организовывать свой бизнес через механизмы налога на профессиональный доход и заключения соцконтракта, — заявил на встрече Руслан Садыков.

Он отметил, что сфера приложения усилий может быть разнообразной — от сбора и реализации дикоросов, рыбы и пушнины до производства уникальной швейной и сувенирной продукции и оказания туристических услуг. По социальному контракту на открытие собственного дела манси, как и другие уральцы, могут получить 350 тыс. руб., на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. руб.

По данным департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, туроператоры завозят путешественников в поселок Ушма, где есть возможность попробовать блюда этноса и купить сувениры. В перспективе сотрудничество будет расширяться — в планах привлекать манси в качестве проводников для туристических групп. Как сообщалось, до конца 2023 г. в Ивдельском городском округе на пути следования к перевалу Дятлова будут установлены 11 глэмпингов с использованием федеральной грантовой поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ежегодно на поддержку коренного малочисленного народа Севера из регионального бюджета направляется порядка 2 млн руб. Еще 4 млн руб. направляют индустриальные партнеры.

В прошлом году мы задавали эксперту вопрос о том, как складываются отношения двух миров – манси и нашего в реальности?

Он обозначил актуальные проблемы помощи малочисленным коренным народам России. Одна из них связана с тем, что в современном мире они мало что понимают. Бывает, что они не могут ориентироваться в городе, пользоваться общественным транспортом, пластиковыми картами, стесняются и не знают у кого попросить совет, кому позвонить. При этом муниципальные власти часто не уделяют внимания их насущным маленьким ежедневным проблемам. Бывает, что в этом случае на помощь приходят туристы и волонтеры.

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