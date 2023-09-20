«Эйч энд Эн» вместо Danone: ушедшая из России компания показала новый логотип

Новая компания племянника Рамзана Кадырова, бывшая ранее французским производством молочной продукции Danone, сменила имя и название. Но доверенности, выданные Danone, по-прежнему будут действовать.

Российское подразделение производителя молочной продукции Danone с 18 по 24 сентября официально начало процедуру смены названия, после чего был презентован новый логотип — белые буквы H&N на синем фоне, пишет Коммерсантъ. В логотипе используется англоязычная версия названия российского подразделения — Heаlth & Nutrition.

Прежние корпоративные цвета Danone — синий и белый — остались на логотипе. Зарегистрирован ли новый логотип — неизвестно. После смены названия официальные данные Danone, в том числе ИНН, ОГРН, КПП и банковские данные, не изменятся. Все доверенности, выданные на прежнее название, по-прежнему будут действовать.

Ранее материнская компания Danone объявила о планах сократить присутствие в России. В июле ее долю передали во временное управление Росимуществу. Президент России Владимир Путин заявлял, что это было сделано из-за того, что менеджмент компании «пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции». Позже гендиректором «Данон Россия» был назначен вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев, который также является племянником Рамзана Кадырова.

Французская компания Danone сообщила, что не будет учитывать на своем балансе российские активы. Известно, что результаты работы подразделения в России будут исключены из финансовых отчетов начиная с июля 2023 г. Решение приведет к обесценению денежных средств на сумму около €200 млн, кроме того, примерно €500 млн составит неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро, — писал DK.RU.