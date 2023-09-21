Колбаска с сюрпризом: в ветчине «Столичная» нашли ген африканской чумы свиней

Производителю ветчины «Столичная» пришлось изъять всю партию колбасной продукции, зараженной африканской чумой свиней (АЧС). Продукт поступил в продажу в Якутии.

Департамент ветеринарии Якутии сообщил об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине «Столичная» от «Вязанка», собщили РИА Новости. Зараженная ветчина была произведена на заводе ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире. Компания провела дополнительные исследования колбасных изделий, изготовленных из других партий сырья от этого производителя:

В отдельных позициях полностью готового продукта, произведенного ЗАО Стародворские колбасы, был обнаружен фрагмент ДНК АЧС. Несмотря на фактическую безопасность готовой продукции, прошедшей термическую обработку, компанией «Аби» было принято решение об отзыве всей партии продукции.

ЗАО «Стародворские колбасы» принадлежит компании «Аби» — в ее состав входит три завода. «Стародворские колбасы» (г. Владимир) специализируются на выпуске колбасных изделий под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрёна копоть»; ООО «Восходящая звезда» (г. Калининград) также выпускает колбасные изделия; ЗАО «Мясная галерея» (г. Владимир) производит замороженные полуфабрикаты и полностью готовые продукты брендов «Горячая штучка», «Стародворье», «Вязанка», «Ядрёна копоть» и Foodgital. В 2022 г. «Аби» ввела в эксплуатацию собственную микробиологическую лабораторию.

По словам якутского департамента ветеринарии, ветчина «Вязанки» из зараженной партии поступила в Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Мирнинский районы и город Якутск для реализации из Новосибирской и Владимирской областей. Из 16 проб, взятых ветеринарами, АЧС обнаружили в двух.

В «Аби» добавили, что партия свиного сырья, где был выявлен геном АЧС, была изолирована и не поступала на производство. Компания также проанализировала путь готового продукта от склада до клиентов, после чего колбасу изъяли с их складов. Кроме того, «Аби» взяла пробы готовой продукции, смывы из производственных помещений ЗАО «Стародворские колбасы».

Африканская чума свиней — это высококонтагиозное вирусное заболевание, поражающее свиней, больных животных приходится уничтожать. Вакцины от АЧС не существует. АЧС не опасен для человека, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам.

Еще 13 сентября пресс-служба «Аби» сообщила, что 6 сентября сотрудники департамента качества компании нашли в свином сырье одного из поставщиков геном АЧС. В «Аби» заявили, что два авторефрижератора с сырьем были опечатаны. Тогда компания утверждала, что результат исследований на АЧС свиной продукции на складах «Аби» во Владимирской, Костромской и Ивановской областях — отрицательный.

Россияне отмечают падение качества сразу ряда продуктов, рассказывал DK.RU. Согласно исследованию, проведенному Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества совместно с Аналитическим центром НАФИ, заметнее всего упало качество колбасных изделий, консервов, молочной продукции, овощей, кофе, алкоголя.