1 тыс. руб. за бокал. Российские компании возобновят поставки ирландского Guinness

Несмотря на то что, по официальной информации, британская компания прекратила поставки легендарного напитка, участники рынка говорят, что за полгода 2023 г. в Россию ввезли 1,5 млн литров Guinness.

Московская пивоваренная компания (МПК) займется поставками ранее ушедшего с российского рынка ирландского пива Guinness. Как пишет «Коммерсант», компания уже ввезла в страну первую партию напитка.

По данным Росаккредитации, МПК получила в сентябре декларацию соответствия на Guinness, выпущенный после 17 февраля. Документ распространяется на бутылки, банки, бочки объемом от 0,33 л до 50 л.

МПК основана в 2008 г. Евгением Кашпером и Александром Лифшицем. Компания управляет заводом в Мытищах мощностью 80 млн дал в год и выпускает такие бренды, как «Жигули Барное», «Хамовники» и др. В 2022 г. выручка компании выросла на 15,8%, до 37,66 млрд руб., чистая прибыль составляла 3,29 млрд руб.

Ранее поставками Guinness в Россию занималась структура Heineken, однако компания покинула российский рынок, продав локальные активы группе «Арнест».

В британской компании Diageo, которой принадлежит Guinness, заявили, что ни прямо, ни косвенно сейчас не поставляют продукты в РФ. Однако, по данным издания, импорт Guinness в Россию продолжается.

Участники рынка говорят, что за январь-июнь 2023 г. в Россию было ввезено почти 1,5 млн л этого пива. Собеседники добавляют, что Guinness, который сейчас продают в России, скорее всего, закупается через европейских оптовых поставщиков. При этом на данный момент стоимость этого пива у местных поставщиков начинается от 700 руб. за 1 л. Рестораторы уверены, что спрос на Guinness остается существенным и проблем с продажей пива у баров не будет даже при цене в ресторанах и барах около 1 тыс. руб. за бокал.

Добавим, что в рейтинге самых продаваемых пивных брендов в мире Guinness занимает четвертое место после Asahi, Heineken и Peroni Nastro Azzurro.

Ранее DK.RU рассказывал, что после ужесточения западных санкций ввоз пива в РФ приостановили компании из Великобритании, США и Канады, и несмотря на это импорт пива в Россию в 2023 г показывает рост. Поставки оказались на 20,8% и 4,7% выше, чем за первые полугодия 2019 и 2020 гг. соответственно. Крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия.

Согласно имеющимся данным, импорт пива из Германии вырос на 46,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 102,7 млн л. Поставки из Бельгии удвоились, составив 19,4 млн л, из Чехии — увеличились на 32,4%, достигнув 19,2 млн л.