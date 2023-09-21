В детском саду в Екатеринбурге осталось пять воспитателей на семь групп

Скоро их число может сократиться до двух. По словам родителей, трое из оставшихся воспитателей уже написали заявления об увольнении, сейчас у них идет двухнедельная отработка.

Из детского сада №463 на Мусоргского, 37 увольняется половина воспитателей. Сейчас их всего пятеро на семь групп. В ближайшее время, по словам родителей, воспитателей и вовсе останется двое.

Родители считают, что кадровая проблема возникла из-за неуважительного отношения руководителя учреждения к сотрудникам. Якобы им на это жаловались воспитатели.

Заведующая детским садом Анна Серебрякова подтвердила E1.ru, что персонала действительно не хватает, однако этот вопрос решается.

Проблема нехватки персонала в детских садах — общегородская. На днях глава отдела департамента образования горадминистрации Наталья Ведерникова сообщила в эфире ОТВ, что в Екатеринбурге на сегодняшний день не хватает 700 нянь и 300 воспитателей. По ее словам, лишь в немногих учреждениях штат укомплектован на 100%.

По мнению независимого финансового аналитика Виталия Калугина, причина кадрового дефицита — низкие зарплаты:

А не пытались платить столько, чтобы человек не нищенствовал? Вы с 18–25 тысяч зарплаты платите 45–50 тысяч чистыми. И все окрестные женщины предпенсионного возраста станут нянечками, а те же окрестные мамочки придут в воспитатели. Терпеть не могу, когда озвучивают такие жалобы инфантилов. Платите, и будет вам счастье. Жаловаться надо на бюджет города. Который достаточно нищий, что не имеет никакой возможности платить ни воспитателям, ни нянечкам. Потому что альтернативные детские сады в рынке (частные и корпоративные). Так что все вопросы к депутатам Гордумы. Это они приняли такой бюджет, который не может платить людям за работу.

Финансовый аналитик также поделился собственным опытом:

Я вот, когда младший был в детсадовском возрасте, нашел в соседнем доме нестарую еще женщину, которая отводила/приводила и сидела до прихода родителей. Прошло 17 лет, они до сих пор созваниваются. Идеальный был бы воспитатель или нянечка. Но я-то предлагал деньги, а не подачку (комментарий опубликован в соцсети компании Meta. Она признана в РФ экстремистской организацией).

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге разгорелся кадровый скандал в школе №22. За лето оттуда уволилось около 20 учителей. В результате 750 учащихся остались без биологии, русского языка, литературы и других предметов. По словам их родителей, это произошло из-за директора Ильи Смирнова, назначенного на должность в октябре 2022 г. Педагоги, проработавшие в школе десятки лет, жаловались на хамское отношение к себе с его стороны.

Илья Смирнов утверждает, что «это наговор», что конфликт в школе раздут кем-то из родителей.