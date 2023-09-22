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Под Екатеринбургом пройдет II Большая Уральская конференция для глэмпинг-бизнеса

Под Екатеринбургом пройдет II Большая Уральская конференция для глэмпинг-бизнеса
Иллюстрация: пресс-служба организаторов конференции

Мероприятие посвящено подготовке к зимнему сезону. Организаторы обещают: будет много острых тем, знакомств, интересных харизматичных спикеров, дискуссий и живого общения в кругу единомышленников.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

II Большая Уральская конференция по Glamping-бизнесу — закрытое мероприятие для собственников глэмпингов, кемпингов, эко-отелей, загородных клубов, баз отдыха, домиков посуточной аренды и других объектов размещения.

Она пройдет 3–4 октября на территории КСК «Белая лошадь» (для участников будет организован трансфер из Екатеринбурга).

Рынок внутреннего туризма и сфера гостеприимства развиваются и получают поддержку государства. Гости ивента узнают, почему интересно и прибыльно инвестировать в сферу загородного отдыха. На конференции будут рассмотрены вопросы, связанные со строительством и оснащением глэмпингов, организацией их работы и продвижением.

Вот несколько тем:

  • где найти деньги на свой проект;
  • на каких категориях земель строить глэмпинг;
  • какой тип дома выбрать для глэмпинга;
  • как набирать персонал для работы;
  • как привлечь гостей в глэмпинг зимой.

В числе спикеров:

  • директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов;
  • руководитель строительной компании Dominno, инженер-конструктор Дмитрий Егоров;
  • сооснователь глэмпинга Elka Hills и производства модульных домов Elka Village Радик Маснавиев;
  • основатель и директор «Уральской гостиничной компании» Екатерина Шандыбина;
  • директор группы компаний «ПСО» Игорь Панасюк;
  • предприниматель, инвестор, земельный эксперт Юлия Ромашевская;
  • основатель компании Kupelli.Ru Сергей Гордеев;
  • руководитель компании «Уральские банные чаны» Евгений Шарапов;
  • генеральный директор «Клуб-отеля Золотой пляж» и «Национального парка и спорта туризма «Тургояк» Александра Губина;
  • основатель гостиничного комплекса «Ёлки Resort» (ГЛК «Губаха») Илья Савчук;
  • основатель контент-бюро «Ишь, Миш!» Михаил Пономаренко Михаил;  
  • представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Предусмотрены три формата участия в конференции: однодневный, двухдневный и онлайн.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте II Большой Уральской конференции по Glamping-бизнесу.  

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Автор: Виктория Говорковская
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