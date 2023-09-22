Под Екатеринбургом пройдет II Большая Уральская конференция для глэмпинг-бизнеса
Мероприятие посвящено подготовке к зимнему сезону. Организаторы обещают: будет много острых тем, знакомств, интересных харизматичных спикеров, дискуссий и живого общения в кругу единомышленников.
II Большая Уральская конференция по Glamping-бизнесу — закрытое мероприятие для собственников глэмпингов, кемпингов, эко-отелей, загородных клубов, баз отдыха, домиков посуточной аренды и других объектов размещения.
Она пройдет 3–4 октября на территории КСК «Белая лошадь» (для участников будет организован трансфер из Екатеринбурга).
Рынок внутреннего туризма и сфера гостеприимства развиваются и получают поддержку государства. Гости ивента узнают, почему интересно и прибыльно инвестировать в сферу загородного отдыха. На конференции будут рассмотрены вопросы, связанные со строительством и оснащением глэмпингов, организацией их работы и продвижением.
Вот несколько тем:
- где найти деньги на свой проект;
- на каких категориях земель строить глэмпинг;
- какой тип дома выбрать для глэмпинга;
- как набирать персонал для работы;
- как привлечь гостей в глэмпинг зимой.
В числе спикеров:
- директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов;
- руководитель строительной компании Dominno, инженер-конструктор Дмитрий Егоров;
- сооснователь глэмпинга Elka Hills и производства модульных домов Elka Village Радик Маснавиев;
- основатель и директор «Уральской гостиничной компании» Екатерина Шандыбина;
- директор группы компаний «ПСО» Игорь Панасюк;
- предприниматель, инвестор, земельный эксперт Юлия Ромашевская;
- основатель компании Kupelli.Ru Сергей Гордеев;
- руководитель компании «Уральские банные чаны» Евгений Шарапов;
- генеральный директор «Клуб-отеля Золотой пляж» и «Национального парка и спорта туризма «Тургояк» Александра Губина;
- основатель гостиничного комплекса «Ёлки Resort» (ГЛК «Губаха») Илья Савчук;
- основатель контент-бюро «Ишь, Миш!» Михаил Пономаренко Михаил;
- представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Предусмотрены три формата участия в конференции: однодневный, двухдневный и онлайн.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте II Большой Уральской конференции по Glamping-бизнесу.
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