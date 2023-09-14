Недалеко от Екатеринбурга есть экоферма, где можно спать рядом с ульями. Кто это придумал?

Эффект «пчелиного воздействия» на нервную систему человека здесь изучает Клинический институт мозга. Что это такое, кто туда может поехать и сколько стоит такой отдых — в материале DK.RU.

Экоферма «Уральская пчелка» — один из успешных туристических проектов в Свердловской области. Популярное место паломничества, созданное предприимчивыми и увлеченными людьми.

Ранее мы рассказывали про подобные объекты: «Земля предков» — туризм с погружением в культуру и мировоззрение коренного народа Урала манси; «Парк сказов» — туризм с русским народным колоритом; форелевая и осетровая фермы — туризм, основанный на местных промыслах с элементами гастрономических изысков.

И вот в коллекции DK.RU появилась «Уральская пчелка» — это классический сельский туризм, но с инновационными методами оздоровления.

Про пользу сельскохозяйственного туризма для экономики региона ранее рассказывал известный ресторанный критик, писатель и публицист Яков Можаев. Он обратил внимание на Тоскану. В первой половине ХХ в. это был слаборазвитый сельскохозяйственный регион Италии. Но примерно полвека назад здесь возник интересный консорциум из Министерства по туризму, Министерства сельского хозяйства, местных властей Тосканы и нескольких богатых семей — кто-то поговаривает, что мафиозных, но это неважно.

Буквально за 50 лет Тоскана превратилась в один из самых результативных с точки зрения денег туристических регионов Италии. В 2018 г. общее количество туристов в Тоскане составило около 12 млн чел. Средние затраты каждого — порядка 500-600 евро.

Мы поговорили с одним из уральских фермеров, которому удалось создать успешный туристический проект на стыке сельского хозяйства и туризма, — Татьяной Каркачевой, основательницей «Уральской пчелки», и попытался выяснить, есть ли предпосылки создания подобного консорциума на Среднем Урале и в чем залог успеха бизнес-проекта в сельском туризме.

Почему возникла идея объединить пчелиную ферму и туризм?

— До того как переехать в Екатеринбург, мы жили в Краснотурьинске. Пчеловодство было нашим семейным хобби. У нас было всего лишь пять ульев, или пчелосемей. Еще был домик «Сон на пчелах». Это такая конструкция, когда ульи ставятся внутри домика. Пчелы при этом не имеют доступа в помещение и могут вылетать только на улицу. Благодаря этому внутри домика распространяются запах меда и вибрации от постоянного пчелиного жужжания. Все это благотворно влияет на человека — успокаивает.

В Екатеринбург нам пришлось переехать по семейным обстоятельствам: сына пригласили играть за местный хоккейный клуб. Когда мы искали место для ульев, выбрали Кадниково — село под Сысертью недалеко от Екатеринбурга. Нам понравилось, что здесь разнотравье, нет производств, красивая природа и близко большой город. Мы выкупили гектар земли у местной администрации и решили открыть здесь фундаментальную пчелиную ферму.

Когда мы прорабатывали идеи, то выяснили, что оздоровительных комплексов, связанных с пчелами и медом, в Свердловской области нет. Нет такого места, чтобы можно было не просто попробовать и купить мед, но также пожить на ферме, переночевать, сходить в баню.

Что-то подобное есть в Челябинской области. Но там приглашают на мобильную выездную ферму пить чай, у нас же совсем другая идея. Мы хотели, чтобы люди могли приехать отдохнуть большой компанией, не только с семьей, но также с друзьями или коллегами.

Таким образом, мы решили заняться туристическим бизнесом. Проработав 22 года помощником руководителя, я в этом ничего не понимала. Туризм для меня был чем-то запредельным. Я изначально регистрировалась как сельхозтоваропроизводитель, то есть фермер.

Землю мы выкупили в 2020 г. Здесь был пустырь с травой по шею. До нас эту землю пахали и сажали на ней картошку, но мы ее выровняли. Поставили забор, сделали стоянку для автомобилей, туалеты, деревянные настилы, чтобы могли приезжать люди с детскими и инвалидными колясками, построили домик для проживания, купольный домик и конференц-зал. В домике для проживающих есть вся необходимая мебель — кровати и диваны. Еще мы оборудовали туристическую тропу «Лисья».

Мы открылись 17 июля 2021 г. Сейчас нам два года. Поначалу я поражалась тому, что летом в жару люди приезжали к нам в резиновых сапогах. Оказывается, это связано с определенными стереотипами о сельской местности — практически все туристы ожидали, что здесь будет грязь, и удивлялись, когда видели, что здесь чисто и можно было приехать в шортах и сланцах.

Расскажите о вложениях и о том, как ваш проект окупается.

— Объем общих инвестиций на первой стадии составил не менее 6 млн руб. Если бы все наши постройки были капитальные, то было бы намного больше.

Без туристов наша ферма не окупилась бы до сих пор. Прибыль получается в основном за счет больших групп туристов от 15 до 45 человек. Мы практически все инвестируем в дальнейшее строительство.

Что входит в отдых на вашей ферме, что вы предлагаете туристам, которые приезжают большими группами?

— У нас есть программа отдыха. Мы не допускаем такого, чтобы люди приехали и слонялись по ферме, не зная, куда себя деть. Программа рассчитана на 4,5 часа, из которых 2,5 мы осматриваем локацию, а потом выходим на тропу «Лисью» — гулять. Но это не бессмысленное брожение по лесу.

Мы организовали лобное место рядом с 250-летней сосной. Повесили на ней качели. Оттуда мы идем до природного заповедника, там начинаются красивые виды — скалы и горы. Одна из скал называется Гранатовая, на ней мы предлагаем туристам поискать гранаты — полудрагоценные камни. Также на тропе есть любопытные хозяйственные постройки заброшенного пионерского лагеря имени Павлика Морозова. Туристам обычно нравится водонапорная башня.

Стоит отметить, что с детскими группами мы далеко не ходим. Современные дети много времени проводят без движения и в телефонах. Они не могут далеко ходить — быстро устают. С ними мы ходим только до качели. Это семь минут. На большее их не хватает. Там они напрыгаются-набегаются и мы идем обратно.

По возвращении проводим мастер-классы и угощаем блинами с медом.

Стоимость отдыха в среднем 1,7 тыс. руб. с человека. Ввиду того, что наполнение программы варьируется, детский билет может стоить 1,5 тыс. руб., а взрослый — 1,9 тыс. руб. Большой домик мы сдаем за 20 тыс. руб. в сутки, в эту стоимость входит также посещение купольного домика и бани.

В сентябре хотим запустить новую услугу — велотур. Он рассчитан на четырехчасовую поездку на велосипеде с завтраком, обедом и ужином. Поездка также не бесцельна. На маршруте растут лиственницы возрастом около 500 лет. Они невероятно большие — их невозможно срубить или транспортировать, такой техники просто не существует. Поэтому зрелище впечатляющее.

На ужин мы предлагаем шашлык и шулюм из баранины. А после можно посидеть у костра. Кстати, у нас есть свой гитарист.

Еще одна услуга — обучение пчеловодству всех желающих. На нее есть спрос. Потому что сейчас пчеловоды так умудряются делать мед, что в нем практически нет меда. У нас любой желающий может обучиться, поставить себе улей. Мы будем его консультировать и после прохождения программы.

Насколько я знаю, вы претендуете еще и на «оздоровительный туризм», почему?

— К нам любят приезжать люди с ограниченными возможностями здоровья. Я объясню, почему. Мы придумали купольный домик по аналогии с домиком «Сон на пчелах». Он ставится на ульи, но ульи также располагаются и наверху. Пространство внутри домика наполняется запахом меда и вибрацией от постоянного жужжания пчел.

Внутри домика пчел нет. Но акустический эффект такой, будто снаружи проливной дождь. А на самом деле это жужжат пчелы. Они всегда машут крылышками, и днем, и ночью, они никогда не спят.

Положительный эффект на психоэмоциональное состояние человека очевиден. Но мы хотим доказать это научно. Наша ферма участвует в исследованиях Клинического института мозга (г. Екатеринбург). Нам уже удалось зафиксировать лечебный эффект не только в отзывах туристов, но и в научных исследованиях.

В прошлом году у нас жили студенты медицинского университета. Они привозили двоих пациентов и проводили диагностику их состояния внутри нашего купола. У одного из пациентов за две недели ушли нервные тики — голосовые и двигательные. Причем с закрепляющим эффектом, то есть они не возобновились по истечении года. Голосовые ушли на 100%, а двигательные — на 20%.

Одна из наших клиенток рассказала, что благодаря нашему купольному домику у нее прошли панические атаки, которые были настолько сильными, что вызывали асфиксию. Один из наших маленьких туристов с ДЦП, который практически не говорит и не может концентрировать внимание, через 10 минут пребывания внутри домика начал жестикулировать и пытаться что-то сказать.

Как вам помогает государство? Вы получаете поддержку отраслевого министерства или туристических ведомств и организаций?

— Минсельхоз не считает пчеловодство важной отраслью. Не сразу, но со временем я поняла, что ждать от них гранта на пчел бессмысленно. Я три раза заявлялась как агростартап. Мне отказали. Я пыталась получить грант на семейную ферму, и была девятой в списке. Гранты получили первые пять.

Было очень обидно и эмоционально тяжело — не каждый день выступаешь перед комиссией, как на экзамене. Поэтому я пошла на прием к министру с вопросом, почему мне не дают гранты, как же так, у нас турпоток, туристы хотят меда, а меда мало. Для развития нужны вложения. На что мне ответили: «Извините, у нас пчеловодство не приоритетная отрасль».

Но мы получили от Минсельхоза грант «Агротуризм». Было 300 заявителей со всей России, прошли 96. Мы заняли второе место. В следующем году на полученные средства приобретем квадроциклы и снегоходы.

Наша компания дружит с УК ТРК СО, которую возглавляет Леонид Гункевич. Они помогают нам с рекламой, привозят группы, знакомят с людьми и организациями, развивающими туризм.

В этом году мы взяли землю в аренду у лесничества. Для сельхозпроизводителей это бесплатно. Мы также выиграли грант от Департамента туризма Свердловской области на закупку инвентаря и приобрели велосипеды. Таким образом мы смогли сделать веломаршрут. Такая вот помощь государства.

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— Промышленный туризм. Он сейчас хорошо качает. В туркластере «Лето на заводе» в Сысерти реально очень большой турпоток. Летом ко мне приехали друзья, мы отправились на Тальков камень. А потом решили прогуляться по заводу с экскурсоводом. Так вот мы не могли припарковать машину — все стоянки, все места вдоль дороги были заняты. Это была суббота, но в этот день у «Лета на заводе» не было никаких мероприятий. Просто работал общепит. Обычно они организовывают концерты. Не представляю, что тут происходит, когда кто-то выступает…

От чего зависит успех в таком бизнесе, как ваш?

— В туризме, связанном с гостеприимством, важно, чтобы путешественник чувствовал себя желанным гостем, а это возможно, только если его встречает и развлекает хозяин. По-другому не получится. Это подтверждают и наши туристы, которые приезжали к нам неоднократно.

Моя ферма — мое детище, я как никто другой заинтересована, чтобы посетители ко мне вернулись. Я сама встречаю, провожаю, рассказываю, я и проводник, и аниматор. У меня есть помощники. Но если бы я не была все время на месте и не следила бы, чтобы все было сделано как надо, этого бы не было.

Плюс в этом бизнесе важно уметь разбираться в людях, уметь чувствовать человека. К нам люди приезжают с разными настроениями, они привозят свои эмоции из внешнего мира. А уезжают все спокойные и веселые, с нашим настроем. Это уже наша заслуга.

Построить домик в лесу и сдавать его — бессмысленно, таких пустующих глемпингов много. Важно предложить что-то, кроме стен. Должны быть объекты показа, программа мероприятия. Также важно, чтобы поблизости были другие интересные объекты. Тогда туристы и будут приезжать сюда на весь отпуск, а не на выходные.

Кстати, некоторые уже так и делают, приезжают на неделю. Первый день можно провести у нас, на другой поделать сыр в Никольской слободе, на третий погулять на заводе в Сысерти, потом можно заехать в «Белую лошадь». Тут рядом есть много чего еще. И по деньгам получается все равно дешевле, чем тот же Дагестан.

Важно предусмотреть активности для людей с разным доходом. Надо понимать, что поездки на квадроциклах — это не для всех. И еще важно, чтобы в любом походе, в любой тропе или маршруте был смысл или точка назначения, чтобы у туриста была цель. Это всегда хорошо мотивирует.

Если вы приглашаете семьи, наймите аниматора и сделайте детскую программу, чтобы родители могли отдохнуть от своих чад. Это тоже залог успеха.

Также важно, я думаю, на отдыхе забывать про статусы и должности. Обычно я узнаю, кто были мои гости, только если они оставляют отзывы. И думаю, что это хорошо, что ни я, никто другой не знали, что с нами по тропе гулял директор банка или крупной корпорации.

Один из главных признаков успешности в проекте такого формата — возвращаемость. Если наряду с новыми туристами вы постоянно видите знакомых гостей — это успех. Значит, людям действительно понравилось.

Фотографии предоставлены Татьяной Каркачевой и АНО УК ТРК СО

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