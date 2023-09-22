Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.09
96,61
103,36
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бюджет €250 тыс. В каких странах россияне чаще покупают зарубежную недвижимость/СПИСОК

Бюджет €250 тыс. В каких странах россияне чаще покупают зарубежную недвижимость/СПИСОК
Иллюстрация: Tranio

Больше всего зарубежной недвижимостью интересуются москвичи, их средний бюджет составляет €299 тыс. Охотнее всех раскошеливаются жители Башкортостана, на покупку они выделяют около €312 тыс.

#НОВОСТИ

Аналитики международного брокера недвижимости Tranio назвали список из десяти стран, где россияне активнее всего покупали недвижимость в 2023 г. Как пишет РБК-Недвижимость, абсолютным лидером стали ОАЭ, с января по август 2023 г. спрос на покупку недвижимости в Эмиратах в этом году вырос на 55%. На данный момент 12% всех заявок на покупку недвижимости за границей приходится именно на эту страну.  

При этом средний бюджет покупки в ОАЭ/Дубае в 2023 г. снизился почти вдвое из-за ослабления рубля и теперь составляет €250 тыс. Исполнительный директор Tranio Михаил Буланов рассказал, что основная причина популярности этой страны — инвестиционная привлекательность недвижимости:

В прошлом году у клиентов из России часто был запрос на перевод части капитала на рынок недвижимости ОАЭ в качестве защитного актива. Сейчас многие инвесторы уже владеют портфолио проектов в Дубае и подходят к выбору новой недвижимости более взвешенно.    

Второе место разделили две страны — Греция и Турция, средние бюджеты покупки недвижимости там составляют €250 тыс. и €160 тыс. соответственно. Но если спрос на покупку недвижимости в Греции в этом году вырос на 26%, то в Турции упал на 50%:

Интерес россиян к турецкой недвижимости в 2023 г. снизился из-за усложнения процедуры ВНЖ, инфляционных опасений и увеличения цен на жилье в этой стране, — пояснили в компании.  

На третьем месте оказалась Испания с самым высоким средним бюджетом в €300 тыс. Эксперты отмечают, что спрос на испанскую недвижимость в этом году упал на 22%, однако Испания остается одной из немногих стран ЕС, где можно получить ВНЖ при покупке квартиры или дома.  

В пятерку самых популярных стран для покупки недвижимости у россиян в 2023 г. также вошли Таиланд, спрос на который вырос на 121%, и Грузия. Средние бюджеты покупки недвижимости в этих странах €150 тыс. и €50 тыс. соответственно.  

В топ-10 также попали Франция со средним чеком на приобретение недвижимости в €365 тыс., Кипр (€300 тыс.), Италия (€465 тыс.) и Индонезия (€200 тыс).  

Бюджет €250 тыс. В каких странах россияне чаще покупают зарубежную недвижимость/СПИСОК 1

В Tranio рассказали, что Таиланд чаще всего пользуется популярностью у жителей Сибири и Дальнего Востока, тогда как покупатели из Москвы предпочитают Эмираты. Покупку недвижимости в Турции чаще всего рассматривают покупатели из Ростовской области и с Урала.  

При этом 52% всех заявок на приобретение недвижимости за рубежом поступает от жителей Москвы и Московской области. На втором месте по количеству заявок — жители Санкт-Петербурга, на них приходится 10,8% спроса.Третье место заняли краснодарцы с долей в 4,8%.  

Покупателей недвижимости из обеих столиц также отличает высокий медианный бюджет: €299 тыс. — средний чек на покупку недвижимости среди москвичей и €262 тыс. — среди жителей Санкт-Петербурга. Однако лидируют по этому показателю клиенты из Башкортостана с медианным бюджетом около €312 тыс.  

Ранее DK.RU рассказывал, что граждане России являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете. В прошлом году продажи вилл в Таиланде выросли на 82%, половину из них купили россияне.  

При этом общее количество сделок российских клиентов с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023 г. увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом 2022 г..       

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Уволен руководитель Управления автодорог Свердловской областиУволен руководитель Управления автодорог Свердловской области
  • В Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатленияВ Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатления
  • Новый штамм COVID-19 «пирола»: началась эпидемия заразного вирусаНовый штамм COVID-19 «пирола»: началась эпидемия заразного вируса
  • Как изменится рынок труда в конце 2023 г. — Алена ВладимирскаяКак изменится рынок труда в конце 2023 г. — Алена Владимирская
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.