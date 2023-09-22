Бюджет €250 тыс. В каких странах россияне чаще покупают зарубежную недвижимость/СПИСОК

Больше всего зарубежной недвижимостью интересуются москвичи, их средний бюджет составляет €299 тыс. Охотнее всех раскошеливаются жители Башкортостана, на покупку они выделяют около €312 тыс.

Аналитики международного брокера недвижимости Tranio назвали список из десяти стран, где россияне активнее всего покупали недвижимость в 2023 г. Как пишет РБК-Недвижимость, абсолютным лидером стали ОАЭ, с января по август 2023 г. спрос на покупку недвижимости в Эмиратах в этом году вырос на 55%. На данный момент 12% всех заявок на покупку недвижимости за границей приходится именно на эту страну.

При этом средний бюджет покупки в ОАЭ/Дубае в 2023 г. снизился почти вдвое из-за ослабления рубля и теперь составляет €250 тыс. Исполнительный директор Tranio Михаил Буланов рассказал, что основная причина популярности этой страны — инвестиционная привлекательность недвижимости:

В прошлом году у клиентов из России часто был запрос на перевод части капитала на рынок недвижимости ОАЭ в качестве защитного актива. Сейчас многие инвесторы уже владеют портфолио проектов в Дубае и подходят к выбору новой недвижимости более взвешенно.

Второе место разделили две страны — Греция и Турция, средние бюджеты покупки недвижимости там составляют €250 тыс. и €160 тыс. соответственно. Но если спрос на покупку недвижимости в Греции в этом году вырос на 26%, то в Турции упал на 50%:

Интерес россиян к турецкой недвижимости в 2023 г. снизился из-за усложнения процедуры ВНЖ, инфляционных опасений и увеличения цен на жилье в этой стране, — пояснили в компании.

На третьем месте оказалась Испания с самым высоким средним бюджетом в €300 тыс. Эксперты отмечают, что спрос на испанскую недвижимость в этом году упал на 22%, однако Испания остается одной из немногих стран ЕС, где можно получить ВНЖ при покупке квартиры или дома.

В пятерку самых популярных стран для покупки недвижимости у россиян в 2023 г. также вошли Таиланд, спрос на который вырос на 121%, и Грузия. Средние бюджеты покупки недвижимости в этих странах €150 тыс. и €50 тыс. соответственно.

В топ-10 также попали Франция со средним чеком на приобретение недвижимости в €365 тыс., Кипр (€300 тыс.), Италия (€465 тыс.) и Индонезия (€200 тыс).

В Tranio рассказали, что Таиланд чаще всего пользуется популярностью у жителей Сибири и Дальнего Востока, тогда как покупатели из Москвы предпочитают Эмираты. Покупку недвижимости в Турции чаще всего рассматривают покупатели из Ростовской области и с Урала.

При этом 52% всех заявок на приобретение недвижимости за рубежом поступает от жителей Москвы и Московской области. На втором месте по количеству заявок — жители Санкт-Петербурга, на них приходится 10,8% спроса.Третье место заняли краснодарцы с долей в 4,8%.

Покупателей недвижимости из обеих столиц также отличает высокий медианный бюджет: €299 тыс. — средний чек на покупку недвижимости среди москвичей и €262 тыс. — среди жителей Санкт-Петербурга. Однако лидируют по этому показателю клиенты из Башкортостана с медианным бюджетом около €312 тыс.

Ранее DK.RU рассказывал, что граждане России являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете. В прошлом году продажи вилл в Таиланде выросли на 82%, половину из них купили россияне.

При этом общее количество сделок российских клиентов с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023 г. увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом 2022 г..