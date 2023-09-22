Виноградники «Легенда Крыма» и 400 га земель перекупили за одну пятую стоимости

Бизнесмен, купивший с торгов знаменитые виноградники, отказался платить за них 1 млрд руб., и бизнес ушел владельцу алкогольного дистрибьютора «Полини Импорт» за 200 тыс. руб.

Совладелец алкогольного дистрибьютора «Полини Импорт» Ибрагим Абиев стал собственником обанкротившейся компании ООО «Легенда Крыма» со всем урожаем винограда, пишет Коммерсантъ. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 сентября. Не исключено, что сделка прошла в рамках продажи активов признанного банкротом экс-владельца «Легенды Крыма» Михаила Штырлина. Известно, что победитель торгов, предложивший за 100% компании 1 млрд руб., отказался от заключения договора купли-продажи, и актив отошел Ибрагиму Абиеву, сделавшему второе предложение в размере 200 млн руб. Теперь, чтобы спасти сырье, Абиеву придется строить винодельню.

Ранее «Полини Импорт» была крупным техническим импортером, прежде всего для X5 Group и сети «Красное & белое». Но X5 уже перешла на собственные закупки, свою платформу импорта вина активно развивает и «Красное & белое». Кроме того, на бизнесе импортера могло сказаться повышение ввозных пошлин на вина из «недружественных стран».

«Полини Импорт» Ибрагима Абиева и дистрибьютор «Исси Спиритс» входят в ISSI Group. В январе-июле компания ввезла 6,2 млн л вина и 1,9 млн л крепкого спиртного, заняв 12-ю строчку среди импортеров алкоголя в РФ. Один из основных поставщиков — итальянская Polini Group. Как следует из отчетности «Полини Импорт», 51% компании контролирует Джованни Полини, остальные доли принадлежат Ибрагиму Абиеву, Павлу Шамаеву и Владимиру Дьяченко. Так как инвестор приобрел долю в «Легенде Крыма», видимо, он заинтересован в сохранении всего бизнеса. В дальнейшем Абиев сможет начать процедуру оздоровления либо сразу заключить мировое соглашение с кредиторами.

«Легенда Крыма», по словам одного из крымских чиновников, имеет более 400 га пригодных для виноградников земель в Сакском районе. Компании также принадлежит бренд «Легенда Крыма», зарегистрированный в том числе по классу алкогольных напитков. В 2019 г. банк «Дом.РФ» подал заявление о банкротстве компании из-за долга в размере 178,55 млн руб. Советник практики по банкротству бюро БВМП Дмитрий Палин указывает, что участник торгов, занявший второе место, мог приобрести предмет торгов при отказе победителя за предложенную цену.

Виноградники «Легенды Крыма» до последнего времени были в неплохом состоянии, считают эксперты. Но новому владельцу потребуются вложения, в частности, площадка для производства вина. Из текущего урожая с 400 га можно выпустить 4-5 млн бутылок.

Глава крымского хозяйства «Герасимова О. С.» Ольга Герасимова говорит, что из части винограда можно выпускать вино на сторонних заводах по контракту, а оставшееся сырье реализовывать. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-августе 2023 г. в РФ выпущено 19,47 млн дал тихих вин, что на 5,68% меньше год к году. Как отмечает Герасимова, продать российские вина в моменте очень сложно. В этом году, говорит она, виноград в Крыму стоил примерно на 30% дешевле, чем годом ранее, так как виноделы распродают запасы и растет импорт из Армении, Грузии и Молдавии. Хотя, добавляет Ольга Герасимова, у недорогих и качественных крымских вин есть потенциал на рынках Китая и Индии.

Производители коньяка и вина и ритейлеры в России конфликтуют из-за стоимости поставок, рассказывал DK.RU. Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры. В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет к еще большим проблемам. Ожидается, что к концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%, что связано с ростом стоимости сопутствующей продукции.