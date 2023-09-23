Герман Греф попросил у Путина 1 млрд руб. на учебный IT-проект

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит. Он почему сразу не называл сумму? Ему стыдно», — посмеялся над главой Сбера Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин высмеял главу Сбербанка Германа Грефа в ходе визита в Великий Новгород. Там президент России посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта «Сбера», который дает возможность бесплатно получить образование в сфере IТ. Глава «Сбера» попросил о дополнительных субсидиях из бюджета, но не стал озвучивать необходимую для проекта сумму:

Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать. <…> Большая помощь была бы от Федерации, если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого, — сказал Греф.

В конце концов, на прямой вопрос Путина Греф сознался, что просит выделить на проект ₽1 млрд. ежегодно. По словам Германа Грефа, Сбербанк уже инвестировал в проект «огромные деньги». В ответ на это Путин пошутил над богатством главы Сбербанка:

Хорошо. Вытащил прямо клещами. Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно.

Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ — за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Ранее Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль, согласно которому сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. При этом ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 г.

Поскольку Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ, как подсчитывало правительство, в результате разового сбора бюджет должен получить 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы, рассказывал DK.RU. Кроме того по итогам 2022 г. Сбер выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб., — сообщила пресс-служба банка.