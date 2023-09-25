Baring Vostok продал «Первое клиентское бюро» российскому бизнесмену

Источники говорят, что Baring Vostok вышел из актива с прибылью. Рыночная стоимость ПКБ могла составлять 11-18 млрд руб., но сумма сделки была в несколько раз ниже.

Одно из крупнейших коллекторских агентств России «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро») сменило собственника, пишет РБК. В результате сделки из капитала ПКБ вышел инвестиционный фонд Baring Vostok американца Майкла Калви, инвестфонд Da Vinci Capital, свою долю также продал основатель агентства Сергей Власов, бывший совладелец и предправления банка «Восточный экспресс» (банк «Восточный»). В ПКБ подтвердили факт сделки но не стали называть нового владельца.

По данным издания, актив приобрел российский бизнесмен Роман Ковалев, в частности 100% акций перешли к компании «Тинсайд», которой владеет Ковалев.

По словам представителя Baring Vostok, ПКБ «являлся портфельной инвестицией фондов BV более десяти лет», за это время компания заняла «лидерскую позицию на рынке коллекторских услуг в России с долей около 20%».

Источники сообщают, что Baring Vostok вышла из актива с прибылью. «Это денежная сделка, это не обмен активами, не реструктуризация», добавил собеседник.

Управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров говорит, что с учетом финансового результата группы за прошлый год стоимость актива может оцениваться в 11,1–18,5 млрд руб. Однако Александров подчеркивает, что выход нерезидентов из недружественных стран из актива наверняка проходил с большой скидкой, так что цена сделка вряд ли была высокой.

Обычно в цене сделки учитываются денежные средства компании на момент сделки. По итогам 2022 г. на счетах ПКБ лежало примерно 3,7 млрд руб., — уточнил он.

Гендиректор ПКБ Николай Клековкин так прокомментировал смену владельца коллекторского агентства:

НАО «ПКБ» является компанией с 100-процентным российским участием. Смена акционера не отразится на бизнес-процессах, структуре компании. Состав топ-менеджмента останется неизменным. Мы продолжим динамично развивать бизнес в соответствии с принятой ранее стратегией, которая коррелирует с целями нового акционера: инвестиции в покупку портфелей просроченной задолженности, размещение новых выпусков облигаций.

Добавим, что ПКБ считается одним из лидеров на российском рынке взыскания: по итогам 2022 г. доля компании по объему купленной задолженности составила 15%. На 30 июня 2023 г. активный долговой портфель ПКБ составлял 510,8 млрд руб. и 3,5 млн активных клиентов

Baring Vostok был основан Майклом Калви в 1994 г. Как рассказывал DK.RU, в феврале 2019 г. было возбуждено уголовное дело против Майкла Калви и шести его коллег, изначально их обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный», акционером которого являлся Baring Vostok, около 2,5 млрд руб. Позднее дело было переквалифицировано на растрату.

В 2020 г. инвесткомпания Майкла Калви удовлетворила требования банка о возмещении ущерба, вернув «Восточному» 2,5 млрд руб., что было признано смягчающим обстоятельством в вынесении приговора.

В 2021 г. Калви вместе с коллегами получили условные сроки. Например, гражданин США Калви был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно, гражданин Франции Дельпаль — к 4,5 годам условно. Калви и Дельпаль оспорили вынесенный им приговор, попросив Мосгорсуд отменить его и оправдать их. Калви и несколько его коллег провели в СИЗО порядка полутора лет, основатель Baring Vostok покинул Россию после отмены меры пресечения.