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ЦИК получит рекордные 27,9 млрд руб. из бюджета на выборы депутатов Госдумы

ЦИК получит рекордные 27,9 млрд руб. из бюджета на выборы депутатов Госдумы
Иллюстрация: РИА

Это самый большой объем ассигнований на проведение парламентской кампании за всю историю, однако все равно меньше, чем уйдет на выборы президента в 2024 г.

#НОВОСТИ

Центризбиркому (ЦИК) выделят 27,9 млрд руб. на выборы в Госдуму 2026 г., сообщает Forbes. Зампред ЦИК Николай Булаев подтвердил изданию, что в выделяемой на 2026 год из бюджета сумме заложены средства на проведение выборов депутатов Госдумы. Это самый большой объем ассигнований на проведение парламентской кампании из зарегистрированных. Объем средств подтверждается пояснительной запиской к проекту бюджета на 2024–2026 гг., согласно которой деньги предназначены для «реализации функций ЦИК России». 

В 2021 г. на организацию выборов в Госдуму из бюджета было выделено 21,4 млрд руб. По итогу ЦИК сообщил, что на проведение выборов было израсходовано 18,66 млрд руб., основная часть которых была распределена между избирательными комиссиями.

Бывший зампред ЦИК депутат Леонид Ивлев объяснил, что выделяемые ЦИК из бюджета средства идут прежде всего на оплату работы членов избиркомов всех уровней, численность которых достигает 1 млн человек. Часть средств, кроме того, идет на закупку оргтехники, на систему ГАС «Выборы» и поддержание ее работы, на видеонаблюдение с трансляцией в интернет, на изготовление бюллетеней и их доставку.

Бюджетные ассигнования ЦИК в 2024 г. составят 5,34 млрд руб., в 2025 г. — 5 млрд руб. Эти ассигнования превышают объемы бюджетных средств, предусмотренные законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 5 декабря 2022 г.: в 2024-м они увеличены на 434 млн руб., в 2025-м — на 40 млн руб., в 2026-м — на 22,8 млрд руб.

На подготовку и проведение выборов президента в 2024 г. в бюджете-2023 заложено 33,2 млрд руб., рассказывал DK.RU. Это будут первые выборы, которые состоятся даже при введении военного положения. Дума внесла изменения в закон «О военном положении», разрешающие проведение выборов на территориях, где введен соответствующий правовой режим, его уже поддержали во втором чтении.

Автор: Андрей Широков
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