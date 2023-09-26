Владимир Путин поднял себе и Мишустину зарплату. Но только на 5%

В Указе Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте правовой информации, зарплату повышают для отдельных категорий госслужащих, в число которых вошли президент и председатель правительства.

Владимир Путин подписал указ, повышающий «в целях обеспечения социальных гарантий» в 1,055 раза зарплаты «и денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» с 1 октября 2023 г. Соответстующий документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации, пишут Известия.

В перечень госдолжностей РФ включены президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры и многие другие. За 2023 год выводы делать пока рано, но, анализируя динамику дохода за год, уже можно оперировать более или менее точными цифрами. По прогнозам, серьезных изменений не ожидается, доход президента в этом году будет ориентировочно составлять 9-10 млн руб. за год, подсчитало издание.

По словам самого президента, зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках являются единственным источником его дохода. Все официальные данные о состоянии главы государства находятся в открытом доступе, и любой желающий может с ними ознакомиться и изучить декларацию. Помимо зарплаты глава государства имеет некоторый перечень льгот, которые действуют сейчас и будут действовать после его выхода в отставку. Он будет получать 75% от своей заработной платы ежемесячно. Государство предоставляет ему дачу, которой он может пользоваться пожизненно.

Доходы прочих чиновников из окружения главы государства также интересны. Достоверно известно, что премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о доходах в 18,3 млн руб., а его жена заработала 54,8 млн руб. Дмитрий Медведев (бывший премьер-министр, глава Совета безопасности) официально заработал даже больше Путина. Его совокупный доход с женой составил 11 млн руб. Дмитрий Чернышенко среди правительственных работников стал самым богатым. Он декларировал доход 432,4 млн руб. В день он зарабатывает 1,075 млн руб. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подал декларацию о доходах 14,5 млн руб. Официальный доход его жены Татьяны Навки гораздо вышел и составил 218,5 млн руб.

Ранее в сентябре Путин дал поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента «принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей до 1 февраля 2024 г.», — сказано в официальном перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Президент приказал чиновникам сменить иностранные машины на отечественные, писал DK.RU.