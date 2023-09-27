Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.09
96,50
101,97
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге закрывается ресторан с почти двадцатилетним стажем работы

В Екатеринбурге закрывается ресторан с почти двадцатилетним стажем работы
Автор фото: Николай Яблонский. Иллюстрация: «Ъ-Урал»

Французская кофейня «Шоко» объявила о том, что уходит с рынка «в связи с учетом всех изменений, которые на нем происходят».

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

30 сентября станет последним днем работы французской кофейни «Шоко», которая находится в Екатеринбурге по адресу Малышева, 74. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

«На данный момент мы рассматриваем варианты новых концепций с учетом всех изменений, происходящих на рынке», — заявили сотрудники ресторана в соцсетях. Заведение проработало 19 лет.

«Шоко» находится под управлением компании USTA, куда входил закрытый ресторан «Васаби», который проработал в здании гостиницы «Центральная» на улице Малышева 15 лет. Весной 2021 г. в Екатеринбурге закрылся один из старейших ресторанов итальянской кухни «Портофино», который также находился под управлением USTA. Сейчас под управлением группы остается ресторан «Дубровин».

Напомним, сентябрь в Екатеринбурге ознаменовался снятием вывесок с популярного в 90-е ресторана «Зимний сад» и окончанием работы Tesla Coffee.

В августе о закрытии объявили владельцы Neobistro Pushkina 4. Также стало известно, что закрывается ресторан «Принц Парадокс». Заведение с турецкой кухней проработало в старинном особняке около «Гринвича» меньше года, на его месте откроется ресторан со средиземноморскими блюдами.

Читайте также на DK.RU: Как неожиданное сочетание креветок и бургеров привело ресторан к росту и сколько стоит запуск заведения, которое приносит 20% годовых на вложенные средства? Рассказывает ресторатор Андрей Максимов.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • «Новых свободных людей нет». Как промышленным предприятиям пережить кадровый голод«Новых свободных людей нет». Как промышленным предприятиям пережить кадровый голод
  • Haier Group закрывает завод в Кирове. С рынка бытовой техники уходит еще один игрокHaier Group закрывает завод в Кирове. С рынка бытовой техники уходит еще один игрок
  • Антимонопольщики ведут следствие против операторов связи: ФАС угрожает «МегаФону»Антимонопольщики ведут следствие против операторов связи: ФАС угрожает «МегаФону»
  • Ольга Косырева: «Люди «окапываются» в своих домах, отправляются во внутреннюю эмиграцию»Ольга Косырева: «Люди «окапываются» в своих домах, отправляются во внутреннюю эмиграцию»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.