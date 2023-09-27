В Екатеринбурге закрывается ресторан с почти двадцатилетним стажем работы

Французская кофейня «Шоко» объявила о том, что уходит с рынка «в связи с учетом всех изменений, которые на нем происходят».

30 сентября станет последним днем работы французской кофейни «Шоко», которая находится в Екатеринбурге по адресу Малышева, 74. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

«На данный момент мы рассматриваем варианты новых концепций с учетом всех изменений, происходящих на рынке», — заявили сотрудники ресторана в соцсетях. Заведение проработало 19 лет.

«Шоко» находится под управлением компании USTA, куда входил закрытый ресторан «Васаби», который проработал в здании гостиницы «Центральная» на улице Малышева 15 лет. Весной 2021 г. в Екатеринбурге закрылся один из старейших ресторанов итальянской кухни «Портофино», который также находился под управлением USTA. Сейчас под управлением группы остается ресторан «Дубровин».

Напомним, сентябрь в Екатеринбурге ознаменовался снятием вывесок с популярного в 90-е ресторана «Зимний сад» и окончанием работы Tesla Coffee.

В августе о закрытии объявили владельцы Neobistro Pushkina 4. Также стало известно, что закрывается ресторан «Принц Парадокс». Заведение с турецкой кухней проработало в старинном особняке около «Гринвича» меньше года, на его месте откроется ресторан со средиземноморскими блюдами.

Читайте также на DK.RU: Как неожиданное сочетание креветок и бургеров привело ресторан к росту и сколько стоит запуск заведения, которое приносит 20% годовых на вложенные средства? Рассказывает ресторатор Андрей Максимов.