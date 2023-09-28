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В 2025 г. в Свердловской области запустят новый завод

В 2025 г. в Свердловской области запустят новый завод
Иллюстрация: страница завода "Поревит" в ВК

В «Титановой долине» началось строительство нового предприятия по производству тротуарной плитки. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 1,4 млрд рублей.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В особой экономической зоне «Титановая долина» началось строительство завода «Поревит». Завершение строительства и запуск производства запланированы на 2025 г. Ежегодно предприятие будет выпускать более 900 тыс. кв. м тротуарной плитки. Продукцию планируют поставлять в Свердловскую и Челябинскую области, а также в Пермском крае.

Проект реализует компания «Выбор-КСM Екатеринбург» (входит в зарегистрированный в Тюмени холдинг «Партнер»). 

Общая стоимость проекта оценивается в более чем 1,4 млрд руб. Сбер предоставил для его реализации кредитную линию на 950 млн руб.

Напомним, что на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» также планируется запуск завода по производству газового оборудования.

Ранее глава «Атомстройкомлекса» Валерий Ананьев рассказал DK.RU о строительстве третьего завода «Теплит» по выпуску твинблоков. Он обещает, что производство будет максимально автоматизированным и экологичным. Предприятие должно заработать в 2024 г.

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Автор: Виктория Говорковская
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