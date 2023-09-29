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Минфин: расходы на оборонку вырастут на 70%

Минфин: расходы на оборонку вырастут на 70%
Иллюстрация: Mijourney

Повышение необходимо в условиях «гибридной войны» и «спецоперации на Украине», пояснил Кремль. Эта категория впервые опередит социальную политику более чем на 3 трлн руб.

#НОВОСТИ

Министерство финансов объявило о значительном повышении расходов по статье бюджета «национальная оборона» в 2024 г., они вырастут на 68% относительно 2023 г. Траты на оборону впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику: на нее выделят 7,73 трлн руб. Минфин рассчитывает, что после 2024 г. расходы на оборону можно будет снижать: на 2025-й планируются 8,5 трлн, на 2026-й — 7,4 трлн руб.

Резкое повышение трат на оборону «необходимо, абсолютно необходимо», потому что Россия находится в состоянии «гибридной войны» и продолжает «военную спецоперацию», которая требует высоких расходов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Обеспечение фронта — главная задача бюджета. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет. Денег в бюджете на все запланированное хватит.

Увеличатся в 2024 г. до 3,38 трлн руб. расходы и на национальную безопасность и правоохрану. Это более чем на 1 трлн руб. больше, чем было в 2021-м. Увеличатся также расходы на ЖКХ, охрану окружающей среды, образование, культуру и кинематографию, здравоохранение и обслуживание госдолга. Сократятся расходы на общегосударственные вопросы, национальную экономику (на 5,7%), физкультуру и спорт, на СМИ и межбюджетные трансферты общего характера.

Также накануне Минфин заявил, что ЦИК получит рекордные 27,9 млрд руб. из бюджета на выборы депутатов Госдумы, рассказывал DK.RU. Это самый большой объем ассигнований на проведение парламентской кампании за всю историю, однако все равно меньше, чем уйдет на выборы президента в 2024 г.
Автор: Андрей Широков
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