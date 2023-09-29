Минфин: расходы на оборонку вырастут на 70%

Повышение необходимо в условиях «гибридной войны» и «спецоперации на Украине», пояснил Кремль. Эта категория впервые опередит социальную политику более чем на 3 трлн руб.

Министерство финансов объявило о значительном повышении расходов по статье бюджета «национальная оборона» в 2024 г., они вырастут на 68% относительно 2023 г. Траты на оборону впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику: на нее выделят 7,73 трлн руб. Минфин рассчитывает, что после 2024 г. расходы на оборону можно будет снижать: на 2025-й планируются 8,5 трлн, на 2026-й — 7,4 трлн руб.

Резкое повышение трат на оборону «необходимо, абсолютно необходимо», потому что Россия находится в состоянии «гибридной войны» и продолжает «военную спецоперацию», которая требует высоких расходов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Обеспечение фронта — главная задача бюджета. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет. Денег в бюджете на все запланированное хватит.

Увеличатся в 2024 г. до 3,38 трлн руб. расходы и на национальную безопасность и правоохрану. Это более чем на 1 трлн руб. больше, чем было в 2021-м. Увеличатся также расходы на ЖКХ, охрану окружающей среды, образование, культуру и кинематографию, здравоохранение и обслуживание госдолга. Сократятся расходы на общегосударственные вопросы, национальную экономику (на 5,7%), физкультуру и спорт, на СМИ и межбюджетные трансферты общего характера.