«В России производство подушек из полиуретана мало изучено. Но такие изделия нужны»

Две предпринимательницы из Екатеринбурга запустили контрактное производство анатомических подушек и адаптировали его к новым экономическим условиям. С какими сложностями они столкнулись?

Четыре года назад екатеринбурженки Кристина Вострецова и Елена Олисеенко начали развивать собственный бренд анатомических подушек Expert Comfort. Раньше они заказывали изделия на фабрике в Китае. После начала СВО стали активно налаживать производство внутри страны.

Кристина Вострецова рассказала DK.RU о первых шагах в бизнесе, сложностях, с которыми столкнулась молодая компания, и конкуренции на рынке анатомических подушек.

Расскажите, как вы начали свой бизнес и почему выбор пал именно на анатомические подушки?

— Идею их производства привез из Китая мой супруг. Мы изучили продукт, технологию, оценили рынок в России и поняли, что идея классная.

Договорились о сотрудничестве с одной китайской фабрикой: они стали отшивать для нас подушки для детей и взрослых, которые используются для сна, а также подушки для шеи и спины. И вот тут начались первые проблемы — продукцию надо продавать, а опыта продаж ни у меня, ни у Елены не было. Было сложно преодолеть страх и начать предлагать свой продукт, даже зная, что он действительно хорош.

После консультации со специалистом решили выходить на маркетплейсы. В режиме реального времени учились общаться с покупателями, удерживать их и доводить до заветной кнопки «купить». Дальше анализ продаж, отзывов и оценок дали нам понимание, что именно из нашего текущего ассортимента пользуется спросом, а что нужно исправить, доработать.

Сейчас на маркетплейсах большой выбор подобной продукции. Ваша чем-то отличается?

— Все мы помним большие перьевые подушки, которые нужно было просушить на солнце, чтобы избавиться от влаги, пыли и клещей, а еще набивать пером для поддержания формы и каждый год менять наперник, чтобы подушка не кололось. Такие изделия совершенно точно не подходят детям, аллергикам и всем, кто заботится о своем здоровье и качестве сна. Но с этой задачей отлично справляются анатомические подушки.

Мы делаем подушки из полиуретана — безопасного гипоаллергенного вещества. Процесс производства подушки чем-то напоминает приготовление домашних вафель: с помощью специальной машины смешивается «тесто», заливается в подогретую форму, где происходит вспенивание, закрывается крышкой и «выпекается».

Чтобы получить более явный «эффект памяти», нужно правильно настроить оборудование и смешать эти компоненты в определенной пропорции. Мы освоили эту технологию в Китае на многочисленных выставках, предприятиях, а также в специальной литературе. В целом могу отметить, что производство подушек из полиуретана в России пока недостаточно изучено, стоимость сырья — достаточно высокая. Поэтому действительно качественные изделия производят немногие.

Что сейчас представляет собой ваше производство?

— Мы делаем продукцию на контрактной площадке, но разрабатываем ее самостоятельно. Когда началась пандемия коронавируса, мы стали искать отечественного поставщика. Пробовали работать с компаниями из Екатеринбурга, но, к сожалению, не все они оказались готовы подстраиваться под наш уровень требований по качеству и формам. В результате мы вышли на сотрудничество с производителями из Новосибирска.

В прошлом году из-за санкций у нас снова произошли перемены. Мы лишились возможности покупать компоненты для производства в Европе и были вынуждены заменить их на закуп в Китае. А оборудование наших партнеров из Новосибирска не смогло перестроиться под новые компоненты.

В итоге мы снова начали искать производство и познакомились с производителем из Москвы. Это семейное предприятие, где работают люди с большим опытом — они сами занимаются обучением инженеров и производят оборудование для российского рынка. Они не ставят нам никаких ограничений, открыты к экспериментам. Поэтому сейчас мы разрабатываем новые виды продукции.

Какие конкретно подушки вы сейчас производите?

— Ежемесячно мы производим около 1 000 подушек. Каждый день — это около 40 изделий одной формы.

Продолжаем развивать нашу детскую линейку, которую мы разработали, еще сотрудничая с площадкой в Новосибирске. На основе отзывов мы скорректировали форму подушек и получили уникальный продукт, которому нет аналогов ни в России, ни за рубежом — а именно анатомическая подушка для детей от двух лет.

Кроме этого, мы производим ортопедические подушки под крестец. В первую очередь они полезны людям, которые много времени проводит в положении сидя или тем, кто проходит реабилитацию, связанную с проблемами позвоночника или кровообращением малого таза. Сейчас готовим к запуску в производство подушку под спину.

Не пробовали поставлять свою продукцию в офлайн-магазины — например, ортопедические?

— Для продажи в ортопедических салонах необходимо получить специальный сертификат — пока это очень дорогое удовольствие для нас.

Если рассматривать магазины товаров для дома, такие как «Леруа Мерлен» или Hoff, выход в такие офлайн-каналы — это тоже долгий и сложный процесс, требующий дополнительных ресурсов, времени и знаний. Но мы не отказываемся от этого рынка — намерены вернуться к этим вопросам позже.

На премии «Предприниматель года города Екатеринбурга», партнером которой выступило издание «Деловой квартал», вы вошли в тройку финалистов в номинации «Интернет-торговля». Были ли у вас какие-то сложности с выходом на Яндекс.Маркет, Wildberries, Озон? И как выстроена ваша работа на маркетплейсах?

— Особых сложностей не было. Здесь главное изучить и шаг за шагом следовать инструкциям. Сейчас у нас в штате есть маркетолог, который ежедневно отслеживает работу во всех маркетплейсах: чтобы товар был в топе, на первых страницах и выходил первым в поисковых запросах. А также следит за изменениями работы на площадках и адаптирует наши товары под эти изменения.

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