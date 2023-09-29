В проект «Товарного двора» войдет «Общество Малышева 73»

Пока в компании не дали официальных комментариев о возможном совместном проекте с «Синара-Девелопмент». Речь идет, напомним, о более 100 тыс. кв. м жилья.

Территорию за железнодорожным вокзалом, в районе ул. Челюскинцев, Стрелочников, Кимовской и Беринга, будет застраивать в том числе «Общество Малышева 73». Об этом пишет 66.RU, ссылаясь сразу на несколько источников на строительном рынке.

Ранее на этом участке (бывшая грузовая станция РЖД) площадку приобрела «Синара-Девелопмент». Тот факт, что компании станут партнерами по застройке, косвенно подтверждает заключение управления охраны культурного наследия Свердловской области о возможности хозяйственного освоения территории. Заказчиком экспертизы выступило ООО «УралСити-Строй», учредители которого — предприниматели Константин Погребинский и Игорь Заводовский —основали и «Общество Малышева 73». При этом в компании возможность застройки Товарного двора пока никак не прокомментировали.

Известно, что «Синара-Девелопмент» сейчас готовит план застройки территории, разрабатывается концепция нового ЖК, детали проекта не раскрываются. Известно, что в квартале может быть построено более 100 тыс. кв. м жилья.

Напомним, в 2021 г. компания «Машпродукция» сообщила властям, что хочет застроить свою производственную площадку жильем. На соседних участках уже работали «Группа ПИК» и компания «Ривьера-Инвест», поэтому мэрия Екатеринбурга занялась согласованием всех девелоперских проектов в этой локации и уточнила намерения собственников действующих производственных и логистических баз.

В результате появилась концепция развития территории, включающей Завокзальный район, «Товарный двор» (собственник — «Синара Девелопмент») и железнодорожный вокзал. В перспективе вопрос о редевелопменте готовы рассмотреть владельцы «Продовольственной базы № 4» и компании «Ремпутьмаш».

Согласно проекту, на территории в 500 га построят 1,95 млн кв. м жилья, детсады на 3700 мест и школы на 8700 учеников. «Уралмашзавод» соединят с центром города двумя новыми улицами. Улицу Героев России продлят до Выездного переулка.

Также DK.RU писал, что Игорь Заводовский и Константин Погребинский планируют закончить строительство «Золотой» ТРЦ с вокзалом в 2025 г. Проект стартовал в 2020 г., работы собирались завершить в конце 2023 г., «уложившись» в $400 млн.

Однако из-за роста цен на материалы и доставку оборудования стоимость проекта выросла. Кроме того, на его реализацию потребуется больше времени — девелоперам пришлось искать новых поставщиков лифтов, эскалаторов, траволаторов.