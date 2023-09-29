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Разрешение свыше: Путин лично одобрил продажу итальянского банка Intesa Sanpaolo

Разрешение свыше: Путин лично одобрил продажу итальянского банка Intesa Sanpaolo
Иллюстрация: novaenergija.net

Летом «Банк Интеза» решил выйти из российских активов без согласования с правительством России, что нарушает правила для введенных в стране ограничений на отчуждение иностранных активов.

#НОВОСТИ

Акционерное общество «Банк Интеза» получило одобрение Владимира Путина на проведение сделки по продаже 100% акций своей российской дочки, известной как акционерное общество «Банк Интеза». В августе итальянские владельцы старейшего иностранного банка в России объявили о решении закрыть свое представительство в Москве без необходимого от правительства разрешения. Оно требуется в рамках введенных в стране ограничений на отчуждение активов:

Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза»,— говорится на сайте Кремля.

2 августа DK.RU рассказывал о решении Intesa Sanpaolo в России сокращать связанные с РФ операции. До февраля 2022 г. в штат «Интеза» входило почти 900 человек, которые обслуживали только корпоративных клиентов через свои шесть филиалов и 21 дополнительный офис. По состоянию на 30 июня, по данным Reuters, сумма выданных ими российским клиентам кредитов достигала €100 млн. 2 августа Intesa Sanpaolo объявила о желании закрыть свое представительство в Москве в течение нескольких месяцев, но заверила, что это не повлияет на деятельность в России. 

Автор: Андрей Широков
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