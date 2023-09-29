В России стартует осенний призыв. В военкоматах очереди из-за новых правил воинского учета

С 1 октября для работодателей возрастают штрафы до 400 тыс. руб. за непредоставление списков военнообязанных сотрудников. На этом фоне стала популярна услуга воинский учет «под ключ».

Военкоматы не справляются с объемом документов от работодателей, которые стремятся передать сведения о сотрудниках подлежащих воинскому учету. Как пишет «Коммерсант», ажиотажный спрос возник на фоне увеличения штрафов за нарушение порядка ведения воинского учета в РФ.

Напомним, по закону компании обязаны вести воинский учет работников, с которыми у них заключен трудовой договор, а 1 октября увеличиваются штрафы за непредставление в военкоматы списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для юридических лиц он составит 350–400 тыс. руб.

Чтобы избежать штрафов работодатели нанимают на аутсорсинг компании, который занимаются постановкой на воинский учет «под ключ». При этом все документы в военкомат должны быть поданы в бумажном виде.

Старший юрист по трудовому праву компании «Юнистафф Пейрол» Алина Веретена говорит, что за последние три месяца примерно каждый десятый действующий клиент обратился с запросом по оказанию услуги воинского учета. В другой компании сообщили, что спрос на услуги аутсорсинга воинского учета увеличились в четыре раза.

Военкоматы не справляются с потоком обратившихся. Например, по Москве военкоматы принимают в понедельник и среду, а очередь в некоторые из них расписана на месяц вперед,— сообщили изданию в 1С-WiseAdvice.

Глава промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков подтвердил, что в военкоматах появились очереди, которых раньше не было. Собеседники говорят, что многие предприятия не успеют в срок оформить все документы, из-за чего столкнутся со штрафами.

В профильных компаниях при этом говорят, что трудности возникают не только из-за возросших очередей в военкоматах. До сих пор нет точного перечня документов, которые нужно предоставить.

Есть методические рекомендации, которые в разных военкоматах различаются. Сталкиваемся с отсутствием единых стандартов и требований — каждый военкомат и комиссия работают по-своему. В некоторых военкоматах отказываются согласовывать мероприятия по воинскому учету компаниям, где меньше десяти военнообязанных, — говорят собеседники.

Добавим, что осенний призыв на военную службу во всех субъектах России стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Исключением статут районы Крайнего Севера, где граждан начнут призывать на военную службу с 1 ноября. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 16 октября.

Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. В 2023 г. на службу призовут мужчин 18–27 лет, с 2024 г. предельный возраст призыва увеличится до 30 лет, рассказывал DK.RU. Напомним, что за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины размер штрафа для физических лиц подняли в десять раз. С 1 октября он составит 30 тыс. руб.