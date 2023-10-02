Штрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Что изменится с октября?

С 1 октября регулятор ужесточает выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом. Это сделано, чтобы не допустить финансового пузыря на рынке. Также изменятся правила входа на Госуслуги.

С октября в силу вступает ряд изменений в законодательстве РФ. Больше всего ограничений связано с банковским сектором, регулятор озвучил сразу несколько новых правил как для банков, так и для граждан. Подробности в материале DK.RU.

Штрафы за неявку в военкомат. Для работодателей и уклонистов

Для работодателей и уклонистов c 1 октября работодатель обязан обеспечивать явку своих сотрудников, призванных на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части. Также работодатель должен оповещать сотрудника о наличии повестки в военкомат. Кроме того, с 1 октября компании обязаны предоставлять в военкоматы списки граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет. Если этого не сделать, то грозит штраф в размере 400-500 тыс. руб.

Осенний призыв на военную службу во всех субъектах России стартует 1 октября и продлится до 31 декабря, а за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины размер штрафа для физических лиц подняли в десять раз. С 1 октября он составит 30 тыс. руб.

Зарплаты бюджетников вырастут, но не у всех

С 1 октября правительство проиндексирует на 10,5% денежное довольствие военных и силовиков. Оклады вырастут не только у тех, кто служит в вооруженных силах: индексация касается также сотрудников МВД, Росгвардии, СК, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, противопожарной службы и других силовых ведомств. Пенсии военных и силовиков тоже вырастут, поскольку их размер напрямую зависит от довольствия.

Кроме того, на 5,5% вырастут зарплаты сотрудников госорганов и госслужащих, среди которых президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры и многие другие. Зарплаты поднимут и бухгалтерам, охранникам, кассирам, водителям.

Также на 5,5% вырастут зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Это коснется перечисленных в майском указе работников. Речь идет о воспитателях детсадов; учителях школ, училищ и вузов; научных сотрудниках; сотрудниках санитарных служб и медицинских учреждений.

С 1 октября повысятся оклады работников РЖД. Повышение коснется тех, кто занят обслуживанием железных дорог, а также работников, которые работают в подконтрольных РЖД учреждениях: медицинских и образовательных.

Новые правила входа на «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» с 1 октября станет обязательной двухфакторная аутентификация для входа. Система будет предлагать подтвердить вход при помощи СМС-сообщения.

Ужесточение правил выдачи ипотеки

С 1 октября ЦБ ужесточает правила выдачи ипотеки для заемщиков с первоначальным взносом меньше 15%. Для таких ипотечников ставка будет выше средней, в каждом случае банк будет рассчитывать ее индивидуально.

Таким образом Центробанк хочет ограничить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом. По мнению регулятора, в противном случае возможно создание ипотечного пузыря на рынке недвижимости.

Запрет SWIFT для банков

С 1 октября вступает в силу запрет ЦБ для банков на переводы внутри страны с использованием международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Теперь банки при обработке внутренних переводов должны использовать отечественное ПО — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ограничения для инвесторов

Центробанк ограничит деятельность непрофессиональных инвесторов. С 1 октября составлен перечень ценных бумаг и производных финансовых инструментов, которые доступны только квалифицированным инвесторам.

Это ценные бумаги, выпущенные в недружественных странах, бумаги, выплата дохода по которым проходит через инфраструктуру таких стран, и другие инструменты, а также российские расписки на акции компаний, размещенные на иностранных биржах из недружественных государств.

Маркировка пива в стеклянных бутылках и ПЭТ

С 1 октября В России станет обязательной цифровая маркировка пива и пивных напитков, упакованных в стеклянную или ПЭТ-тару. Напомним, что для продукции в кегах она стала обязательной с 1 апреля 2023 г., для напитков в алюминиевых банках она будет введена только с 15 января 2024 г.

Обязательная маркировка уже введена в России на целый ряд товаров, сообщал DK.RU. Таким образом государство борется с нелегальной продукцией.

Гамбургеры обложат повышенным НДС

ФНС повысит налог на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры до 20% с 1 октября. Из-за этого продукция может подорожать.

Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%, — говорится в письме ФНС.

Дезертиров и экстремистов лишат гражданства

С 26 октября в силу вступает новый закон «О гражданстве РФ». Теперь его можно будет лишиться из-за дезертирства, за призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Кроме того, теперь иностранцам для получения российского паспорта придется подтверждать знание истории России и российского законодательства.

Новые правила продажи металлолома

С 1 октября 2023 г. сдача металлолома черных и цветных металлов будет контролироваться государством. Расчет с физическими лицами в пунктах приема будет возможет только безналичным способом.