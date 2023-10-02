В Екатеринбурге решено открыть новое генеральное консульство

Оно будет открыто по инициативе МИД РФ, властям региона рекомендовано выделить будущим сотрудникам жилые помещения на условиях аренды или покупки.

МИД РФ предложил открыть в Екатеринбурге генеральное консульство Беларуси, на портале правовой информации опубликовано распоряжение о его организации. Планируется, что консульство будет обслуживать все регионы УрФО и Пермский край.

Правительство РФ рекомендовало властям Среднего Урала выделить сотрудникам консульства жилые помещения, жилье должно быть предоставлено на условиях аренды или покупки.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге работает посольство Республики Беларусь, после открытия генконсульства регионы УрФО и Пермский край исключат из консульского округа посольства.

Как рассказывал DK.RU, минувшей весной посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила о решении властей государства открыть консульство в Свердловской области на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге. Также в городе будет работать консульство Казахстана.